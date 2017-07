Kijkcijfers: dinsdag 27 juni 2017

'F.C. De Kampioenen' en 'Familie' zijn aan mekaar gewaagd. Bij de 'kleine' programma's doen ook 'De Stoel' en 'Dagelijkse Zomerkost' het niet onaardig. 'De Kotmadam' haalt weer de top 10, van 'Chef in je Oor' geen spoor.

Dinsdag 27 juni 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 852.738 2. F.C. De Kampioenen En 752.110 3. Familie VTM 716.257 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 618.978 5. Switch En 613.038 6. Met Vier in Bed VTM 519.805 7. De Kotmadam VTM 491.493 8. De Club En 463.420 9. De Buurtpolitie VTM 462.932 10. Beste Vrienden En 433.308 11. Telefacts Zomer VTM 370.853 12. Het Journaal Laat En 370.399 13. Het Journaal 13.00 uur En 328.665 14. Topdokters VIER 283.380 15. Masterchef, the Professionals En 279.128 16. Jackie Without Jack Canvas 267.038 17. De Afspraak Canvas 257.637 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 251.156 19. Border Security VTM 234.824 20. Terzake Canvas 189.946

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)