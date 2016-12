Kijkcijfers: dinsdag 27 december 2016

Het tweede seizoen van de internationale fictiereeks 'The Missing' start sterk op En. 'De Film van het Jaar' scoort ook niet slecht bij VTM. Op VIER trekt een herhaling van 'De Recherche' het meeste kijkers.



Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Dinsdag 27 december 2016



1. Thuis En 1.223.928 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.049.277 3. Iedereen Beroemd En 975.636 4. Het Huis En 903.995 5. Blokken En 767.332 6. The Missing En 718.548 7. Familie VTM 681.457 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 598.963 9. Rijker dan je Denkt? VTM 578.657 10. M/V van het Jaar En 467.372 11. De Buurtpolitie VTM 446.307 12. Het Journaal 13.00 uur En 438.791 13. De Film van het Jaar VTM 429.015 14. Stadion VTM 357.976 15. Het Journaal Laat En 280.204 16. De Recherche VIER 276.486 17. De Keuken van Sofie VTM 260.938 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 187.029 19. Komen Eten VIER 177.395 20. Neighbours En 169.657

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)