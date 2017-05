Kijkcijfers: dinsdag 23 mei 2017

'Goed Volk' eindigt de tweede reeks met een mager cijfer vergeleken met de vorige weken. Daar zit het mooie weer ongetwijfeld voor iets tussen. Bij VIER blijft 'Topdokters' het goed doen. 'Familie' knapt bij VTM het werk op.

Dinsdag 23 mei 2017



1. Thuis En 1.210.378 2. Het Journaal 19.00 uur En 922.224 3. Iedereen Beroemd En 895.965 4. Goed Volk En 672.423 5. Familie VTM 613.798 6. Blokken En 588.346 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 564.370 8. Zie Mij Graag En 529.888 9. Topdokters VIER 527.585 10. Van Gils & Gasten En 479.090 11. Het Journaal 13.00 uur En 384.157 12. De Buurtpolitie VTM 358.702 13. The Best of Holland s Got Talent VTM 352.745 14. Het Journaal Laat En 339.899 15. Telefacts VTM 299.104 16. De Sollicitatie VIER 293.074 17. Gert Late Night VIER 262.939 18. Bombing War, From Guernica To Hiroshima Canvas 246.593 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 208.616 20. Border Security VTM 203.629

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)