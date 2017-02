Kijkcijfers: dinsdag 14 en woensdag 15 februari 2017

Het wordt bijna een gewoonte dat de kijkcijfers van dinsdag ons met een dag vertraging bereiken. Dubbele portie cijfers dus vandaag. Alweer.







Dinsdag 14 februari 2017



1. Thuis En 1.300.717 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.043.129 3. Iedereen Beroemd En 1.000.129 4. Familie VTM 804.300 5. Blokken En 739.071 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 703.533 7. De Klas En 680.947 8. Mijn Pop-uprestaurant VTM 536.796 9. The Sky is the Limit VIER 500.334 10. Voetbal: Champions League 1/8 finale Q2 493.294 11. The Missing En 467.441 12. De Buurtpolitie VTM 464.297 13. Het Journaal 19.00 uur En 374.255 14. Van Gils & Gasten En 370.859 15. Stukken van Mensen VIER 342.577 16. Alloo Bij... VTM 336.156 17. Het Journaal Laat En 308.872 18. Sofie in de Keuken van... VTM 261.825 19. De Afspraak Canvas 235.002 20. Wissel van de Macht Canvas 227.774

Woensdag 15 februari 2017

1. Thuis En 1.219.515 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.055.932 3. Iedereen Beroemd En 977.599 4. Blokken En 787.872 5. Familie VTM 780.288 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 686.297 7. Op Straat En 648.114 8. Wonen.tv En 556.900 9. Allemaal Chris VTM 536.507 10. Van Gils & Gasten En 519.598 11. De Buurtpolitie VTM 465.680 12. Voetbal: CL 1/8 finale Q2 439.991 13. Het Journaal 13.00 uur En 389.283 14. Temptation Island VIJF 373.597 15. Het Journaal Laat En 312.813 16. Geubels en de Belgen VIER 274.962 17. De Afspraak Canvas 260.065 18. Terzake Canvas 238.960 19. Sofie in de Keuken van... VTM 223.778 20. Astrid VIJF 222.382

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)