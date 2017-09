Kijkcijfers: beste zomer ooit voor MTV Vlaanderen

Viacom-zender MTV Vlaanderen wist deze zomer het aantal kijkers te verdubbelen. De zender kende een stijging van niet minder dan 106% op de doelgroep VVA18-44.

Het marktaandeel van 1,1% was het hoogste sinds start van de kijkcijfermeting in de grote audimetrie. Bij jongeren 15-34 bedroeg het marktaandeel zelfs 1,6%. De kijkdichtheid steeg met 41%. En ook de Franstalige MTV groeide: met 14%.

De nieuwe reeks 'Double Trouble' kende een instant succes. Andere topreeksen waren 'Geordie Shore', 'Ex On The Beach Double Dutch', 'Are You The One', 'Ridiculousness', 'Teen Mom', '16 and Pregnant' en 'Just Tattoo Of Us'.

Maurice Hols, SVP en General Manager Viacom Benelux: 'Sinds de première van 'Ex on the Beach: Double Dutch' zien we het marktaandeel van MTV in Vlaanderen stijgen. Met MTV brengen we nog steeds de internationale topshows waar het merk bekend van is en investeren we tevens meer-en-meer in een gerichte lokale strategie met Nederlands/Vlaamse entertainment zoals 'Dutch Ridiculousness', 'Ex on the Beach: Double Dutch' en nu de nieuwe spraakmakende hitserie 'Double Trouble'. Wat ons onderscheidt in het Belgische medialandschap, is dat we scherpe keuzes durven te maken, entertainment neerzetten die echt gemaakt is voor de jongeren doelgroep en hiermee specifieke bestemmingen bouwen. Jongeren weten moeiteloos zowel op tv als online de content te vinden die echt voor hen is gemaakt. Een strategie die we voor alle merken in de Viacom-Benelux merkenportfolio doorvoeren. We zien dat ook niet alleen een groei voor MTV, hetzelfde zien we ook voor Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Spike.'

Ook de andere Viacom-zenders deden het goed: Spike steeg met 162% en Comedy Central met 25%.

Bron: CIM TV / Arianna / Transfer, Live Consolidated, Total Day (Spike: 21-26h), 1/7-31/8, 2017 versus 2016, RAT and TTVSHR, PRP18-44 and 15-34.