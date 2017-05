Kijkcijfers: 9, 10 en 11 mei 2017

De kijkcijfers van afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag zijn binnen. Je vindt de drie top 20's hieronder.

Dinsdag 9 mei 2017



1. Thuis En 1.179.225 2. Het Journaal 19.00 uur En 870.925 3. Iedereen Beroemd En 838.996 4. Eurovisiesongfestival En 817.865 5. Familie VTM 692.375 6. Van Gils & het Songfestival En 678.400 7. Blokken En 657.608 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 581.071 9. Topdokters VIER 543.602 10. De Buurtpolitie VTM 432.713 11. Telefacts VTM 347.417 12. Het Journaal 13.00 uur En 328.757 13. The Best of Holland s Got Talent VTM 318.419 14. Voetbal: Champions League 1/2-finale Q2 295.196 15. De Sollicitatie VIER 236.223 16. Gert Late Night VIER 235.303 17. De Afspraak Canvas 189.526 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 166.248 19. Neighbours En 154.495 20. Terzake Canvas 147.737

Woensdag 10 mei 2017



1. Thuis En 1.208.065 2. Over Eten En 878.121 3. Het Journaal 19.00 uur En 872.183 4. Iedereen Beroemd En 765.633 5. Familie VTM 687.504 6. Blokken En 603.129 7. Pano En 598.443 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 519.576 9. Van Gils & Gasten En 456.075 10. Voetbal: Champions League 1/2-finale Q2 432.441 11. Het Journaal Laat En 388.360 12. De Uitverkorenen VTM 332.884 13. De Buurtpolitie VTM 332.402 14. Het Journaal 13.00 uur En 305.004 15. Helden van Hier: in de Lucht VTM 285.919 16. Geubels en de Belgen VIER 252.817 17. Gert Late Night VIER 220.541 18. Zo Man Zo Vrouw VIJF 188.968 19. De Afspraak Canvas 158.594 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 157.828

Donderdag 11 mei 2017



1. Thuis En 1.181.492 2. Het Journaal 19.00 uur En 949.415 3. Iedereen Beroemd En 900.167 4. Familie VTM 784.318 5. Blokken En 670.627 6. Van Gils & het Songfestival En 664.275 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 657.104 8. Eurovisiesongfestival En 604.834 9. Kan u de Vraag nog eens Herhalen? VTM 562.427 10. De Buurtpolitie VTM 474.434 11. Voetbal: Europa League 1/2-finale Canvas 369.983 12. Pro Deo VTM 367.756 13. Het Journaal 13.00 uur En 361.373 14. Perfect VIJF 299.061 15. Sofie in de Keuken van VTM 295.556 16. Het Journaal Laat En 273.221 17. Europa League Magazine Canvas 244.691 18. Control Pedro VIER 231.257 19. Voetbal: Europa League - 1/2 finale Canvas 229.956 20. Gert Late Night VIER 203.213



Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)