Kijkcijfers: 9, 10 en 11 juni 2017

De Rode Duivels zetten dit weekend als enige een miljoenenscore op de tabellen. Zelfs 'Thuis' haalt het magische getal vrijdag niet. Ook andere programma's scoren dit weekend alleen maar cijfers die bijzonder zomers aandoen.



Vrijdag 9 juni 2017



1. Voetbal: Estland-Belgi En 1.235.858 2. Thuis En 994.570 3. Voetbal: omkadering En 847.235 4. Het Journaal 19.00 uur En 662.113 5. Iedereen Beroemd En 625.614 6. Familie VTM 535.031 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 473.980 8. Het Journaal Laat En 470.764 9. Blokken En 449.752 10. De Kotmadam VTM 396.271 11. Het Journaal 13.00 uur En 369.802 12. De Buurtpolitie VTM 322.468 13. Voetbal: omkadering En 317.681 14. Nanny McPhee & The Big Bang VTM 252.186 15. Wielrennen: Dauphin En 219.299 16. De Afspraak Canvas 201.193 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 186.208 18. Border Security VTM 166.173 19. Sporza: Basketbal En 157.975 20. Terzake Canvas 156.603

Zaterdag 10 juni 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 523.986 2. F.C. De Kampioenen En 522.071 3. Cast Away En 394.831 4. Animal Airport En 356.108 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 327.641 6. Iedereen Beroemd En 322.458 7. Wielrennen: Dauphin En 307.147 8. De 25 VTM 294.931 9. Het Journaal 13.00 uur En 266.579 10. Het Journaal Laat En 245.614 11. The Amazing Spider-Man 2 VTM 237.666 12. Tennis: Roland Garros En 227.461 13. Expeditie Aarde En 226.799 14. Sherlock Canvas 185.310 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 179.654 16. Vranckx Canvas 164.023 17. The Bourne Ultimatum Q2 149.210 18. The Green Mile VTM 110.085 19. Clips En 100.778 20. Shrek Forever After VTM 97.041

Zondag 11 juni 2017



1. De 3 Wijzen En 843.586 2. Flikken Maastricht En 687.364 3. Het Journaal 19.00 uur En 636.571 4. Sportweekend En 591.828 5. Planeet Kuifje En 547.068 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 483.100 7. Tegen de Sterren Op VTM 419.493 8. Wielrennen: Dauphin En 374.252 9. Kevin McCloud s Escape To The Wild En 360.273 10. Het Journaal 13.00 uur En 346.439 11. Mission Impossible III VTM 322.395 12. Het Journaal Laat En 313.449 13. Expeditie Pairi Daiza VTM 251.004 14. Tennis: Roland Garros En 250.770 15. Dagelijkse Kost En 219.409 16. Rijker dan je Denkt? VTM 188.387 17. Verslaafd! Vitaya 178.545 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 174.366 19. De Zevende Dag En 167.801 20. Secret Cities Canvas 159.058

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)