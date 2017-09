Kijkcijfers: 8, 9 en 10 september 2017

De kijkcijfers van afgelopen weekend tonen mooie resultaten voor zowel VTM als En. Zo presteert 'The Voice van Vlaanderen' goed en heeft 'Tytgat Chocolat' al heel wat harten veroverd. Al kan enkel 'Thuis' de magische grens van een miljoen kijkers overschrijden.

Vrijdag 8 september 2017



1. Thuis En 1.111.858 2. Het Journaal 19.00 uur En 953.418 3. Iedereen Beroemd En 854.973 4. The Voice van Vlaanderen VTM 848.822 5. Blokken En 720.573 6. Familie VTM 694.079 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 650.983 8. Maigret En 544.642 9. De Buurtpolitie VTM 433.117 10. Het Journaal 13.00 uur En 418.599 11. Wielrennen: Vuelta En 408.271 12. Versailles En 293.478 13. Sports Late Night VIER 275.526 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 262.153 15. Het Journaal Laat En 241.871 16. Edge Of Tomorrow VIER 190.865 17. #hetisingewikkeld VIER 166.602 18. I Give It A Year VTM 156.868 19. De Afspraak Canvas 148.499 20. Sturm Der Liebe Vitaya 145.330

Zaterdag 9 september 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 611.748 2. F.C. De Kampioenen En 564.780 3. Safety First, The Movie VTM 510.815 4. Weg Zijn Wij En 463.331 5. Iedereen Beroemd En 449.396 6. Wielrennen: Vuelta En 422.910 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 415.890 8. De 25 VTM 406.412 9. Het Journaal 13.00 uur En 370.344 10. Expeditie Aarde En 298.971 11. Sports Late Night VIER 282.332 12. Wielrennen: Vuelta Canvas 279.330 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 263.092 14. Tastes Of The World En 230.402 15. Barcelona vanuit de Hemel En 207.997 16. Black En 201.524 17. Vranckx Canvas 192.741 18. The Tuxedo VTM 191.448 19. Escape Plan Q2 183.124 20. Below The Surface Canvas 181.625

Zondag 10 september 2017



1. Twee tot de Zesde Macht En 995.858 2. Tytgat Chocolat En 937.847 3. Het Journaal 19.00 uur En 843.407 4. Sportweekend En 722.988 5. Planeet Kuifje En 648.817 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 544.273 7. Het Journaal 13.00 uur En 511.876 8. Kafka VTM 386.136 9. Die Another Day VTM 338.050 10. Veldrijden: Eeklo VTM 332.330 11. Sur Les Routes d Ushuaia En 320.488 12. Dagelijkse Kost En 305.612 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 299.153 14. Mountainbike: WK Cairns En 277.430 15. In Itali En 246.446 16. Wielrennen: Vuelta En 238.135 17. De Zevende Dag En 225.273 18. De Rechtbank VIER 222.463 19. Prison Break Q2 216.879 20. Sports Late Night VIER 210.971

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)