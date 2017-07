Kijkcijfers: 7, 8 en 9 juli 2017

Weinig nieuws onder de zon dit weekend. 'Vive le Velo' scoort en ook het live verslag van de Tour heeft vele bekijks. Daarmee is zo goed als alles gezegd.

Vrijdag 7 juli 2017



1. Vive le Velo En 592.259 2. Het Journaal 19.00 uur En 537.900 3. Switch En 523.979 4. Midsomer Murders En 459.165 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 430.901 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 346.210 7. Het Journaal 13.00 uur En 308.213 8. Het Journaal Laat En 290.896 9. De Kliniek VTM 280.452 10. De Kotmadam VTM 264.774 11. Independence Day VTM 242.115 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 224.859 13. Wanted in Paradise En 223.021 14. Border Security VTM 139.714 15. De Neven van Ozcan Akyol Canvas 134.543 16. Heat VIER 112.859 17. Terzake Canvas 108.937 18. Sturm der Liebe Vitaya 102.506 19. Dagelijkse Zomerkost En 98.923 20. One Of Us Vitaya 97.236

Zaterdag 8 juli 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 541.909 2. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 485.404 3. Vive le Velo En 475.757 4. The Terminal En 395.730 5. Dagelijkse Zomerkost En 364.640 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 312.077 7. Het Journaal Laat En 302.380 8. De 25 VTM 297.335 9. Spy in the Wild En 274.010 10. Het Journaal 13.00 uur En 270.250 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 193.571 12. Vranckx Canvas 183.793 13. Le Jardin Extraordinaire En 174.218 14. Pitch Perfect VTM 168.664 15. The Lord of the Rings II VIER 165.199 16. Follow the Money Canvas 154.532 17. Ice Age 4, Continental Drift VTM 108.210 18. Red Sky Q2 107.428 19. The Man in the Iron Mask VTM 100.949 20. Section de Recherches En 96.640

Zondag 9 juli 2017



1. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 710.809 2. Vive le Velo En 678.684 3. Sportweekend En 610.066 4. Het Journaal 19.00 uur En 543.925 5. Het Journaal 13.00 uur En 512.154 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 377.704 7. Formule 1 En 369.758 8. Tot Altijd En 359.122 9. Het Journaal Laat En 351.402 10. Tegen de Sterren Op VTM 328.751 11. Moonraker VTM 299.804 12. Rick Steins Long Weekends En 249.598 13. Expeditie Pairi Daiza VTM 234.901 14. Rijker Dan Je Denkt? VTM 211.229 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 203.873 16. Tut Q2 191.539 17. Topdokters VIER 145.118 18. Criminal Minds VIER 143.232 19. Criminal Minds VIER 142.096 20. Vlaamse Streken VTM 130.059

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

