Kijkcijfers: 6, 7 en 8 oktober 2017

Er vielen dit weekend een aantal miljoenscores te noteren. En daar zit de wedstrijd van de Rode Duivels voor iets tussen. Al halen de matchen van onze nationale ploeg niet meer de monsterscores van weleer.



Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 6 oktober 2017



1. Thuis En 1.244.703 2. Het Journaal 19.00 uur En 956.163 3. Iedereen Beroemd En 909.185 4. The Voice van Vlaanderen VTM 889.993 5. Familie VTM 652.905 6. Blokken En 617.828 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 568.275 8. Unforgotten En 487.772 9. De Buurtpolitie VTM 420.433 10. Het Journaal 13.00 uur En 371.214 11. Versailles En 246.769 12. The Devil Wears Prada VTM 194.929 13. The Hateful Eight VIER 191.005 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 181.447 15. Sturm Der Liebe Vitaya 168.418 16. De Afspraak Canvas 163.931 17. Humming Birds Q2 158.142 18. Neighbours En 143.944 19. Aspe VTM 137.930 20. The Big Bang Theory Q2 109.094

Zaterdag 7 oktober 2017



1. Voetbal: Rode Duivels En 1.147.125 2. Het Journaal 19.00 uur En 828.139 3. F.C. De Kampioenen En 671.848 4. Voetbal: Rode Duivels En 518.991 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 432.147 6. Spectre VTM 427.743 7. Salamander En 416.718 8. Het Journaal Laat En 408.381 9. De 25 VTM 371.305 10. Veldrijden: Meulebeke VTM 358.969 11. Het Journaal 13.00 uur En 343.369 12. Voetbal: Rode Duivels En 286.892 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 241.615 14. Loch Ness Canvas 225.114 15. Vranckx Canvas 185.698 16. The Voice van Vlaanderen VTM 158.659 17. Zookeeper VIER 158.613 18. Villa Politica En 152.684 19. Vera En 143.724 20. Fresh Off The Boat VTM 142.299

Zondag 8 oktober 2017



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.313.527 2. Tytgat Chocolat En 1.053.169 3. Sportweekend En 1.017.507 4. The Secret Life Of The Zoo En 971.961 5. Het Journaal 19.00 uur En 928.786 6. Veldrijden: Ronse En 666.415 7. Wielrennen: Parijs-Tours En 558.389 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 536.538 9. Sporza En 511.037 10. Veldrijden: Ronse (dames) En 470.182 11. Het Journaal 13.00 uur En 463.618 12. Formule 1: GP Japan En 416.978 13. Kafka VTM 397.394 14. Dagelijkse Kost En 374.200 15. A Good Day To Die Hard VTM 334.685 16. Great Continental Railway Journeys En 312.341 17. Half Uur Natuur En 311.030 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 297.646 19. Rijker Dan Je Denkt? VTM 289.572 20. De Zevende Dag En 244.133

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)