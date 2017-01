Kijkcijfers: 6, 7 en 8 januari 2017

Veldrijden boven op zondag en veel kijkers voor 'Kalmte kan u Redden' en 'Beau Sjour'. Merken we ook nog op dat de rerun van 'Groeten Uit...' het goed doet. De Crime Night op VIER valt ook in de smaak bij de beoogde doelgroep.

Vrijdag 6 januari 2017



1. Thuis En 1.246.096 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.139.311 3. Iedereen Beroemd En 1.044.506 4. Blokken En 821.358 5. Familie VTM 703.618 6. Hinterland En 675.591 7. Hugo VTM 599.923 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 573.727 9. Het Journaal 13.00 uur En 448.858 10. Het Journaal Laat En 355.711 11. Downton Abbey En 330.280 12. Ligt er Flan op de Mont Blanc? VTM 302.230 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 219.653 14. Neighbours En 201.324 15. Lethal Weapon VIER 189.674 16. Border Security VTM 179.997 17. Coming To America VTM 178.737 18. Sturm Der Liebe Vitaya 157.665 19. Pretty Woman VIJF 147.223 20. Wittekerke VTM 128.448

Zaterdag 7 januari 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 941.393 2. F.C. De Kampioenen En 712.771 3. Iedereen Beroemd En 645.639 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 600.873 5. Het Journaal 13.00 uur En 592.911 6. Heathrow En 578.526 7. Masterchef, the professionals En 444.248 8. R.I.P.D. VTM 400.958 9. Zijn er nog Kroketten? VTM 394.513 10. Midnight Sun Canvas 387.801 11. Midsomer Murders En 369.436 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 345.544 13. Up En 330.048 14. This Wild Life En 319.236 15. Het Journaal Laat En 304.742 16. Vranckx Canvas 281.607 17. Ice Age II VTM 241.177 18. Law Abiding Citizen Q2 217.251 19. Mrs. Doubtfire VTM 185.561 20. Eigen Kweek En 178.398

Zondag 8 janauri 2017



1. Kalmte Kan U Redden En 1.320.797 2. Veldrijden: BK En 1.279.594 3. Beau Sejour En 1.266.894 4. Sydney Zoo En 1.162.103 5. Sportweekend En 1.138.615 6. Het Journaal 19.00 uur En 1.089.848 7. Sporza En 950.077 8. Veldrijden: BK En 948.913 9. Het Journaal 13.00 uur En 684.522 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 667.079 11. Dagelijkse Kost En 584.842 12. Sportzomer En 493.239 13. Wat Als? VTM 401.356 14. Night of the proms En 394.575 15. Die Another Day VTM 349.874 16. Navy NCIS VIER 298.156 17. De Zevende Dag En 297.413 18. Het Journaal Laat En 292.283 19. Groeten Uit... VTM 276.044 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 274.974

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)