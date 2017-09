Kijkcijfers: 5, 6 en 7 september 2017

Conclusie die we stilaan mogen trekken: En heeft het moeilijk na 'Thuis'. VTM is het najaar goed begonnen, nu afwachten of ze die positieve trend kunnen aanhouden. VIER scoort met de vaste waarden, maar enkele nieuwigheden hebben het toch moeilijk.

Dinsdag 5 september 2017



1. Thuis En 1.096.778 2. Iedereen Beroemd En 848.400 3. Het Journaal 19.00 uur En 834.488 4. Familie VTM 717.220 5. The Wall VTM 691.186 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 648.096 7. Blokken En 541.399 8. De Rechtbank VIER 518.146 9. De Buurtpolitie VTM 429.202 10. Vermassen VTM 426.781 11. Bargoens En 425.092 12. Van Gils & Gasten En 376.959 13. Het Journaal 13.00 uur En 346.423 14. De Club En 329.605 15. Het Journaal Laat En 323.578 16. Niveau 4 VIER 321.650 17. Gert Late Night VIER 240.002 18. Hitler and Churchill, The Eagle and the Lion Canvas 225.591 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 211.837 20. Wielrennen: Vuelta En 209.843

Woensdag 6 september 2017



1. Thuis En 1.195.852 2. Voor Hetzelfde Geld En 826.339 3. Het Journaal 19.00 uur En 813.728 4. Iedereen Beroemd En 793.113 5. Familie VTM 781.022 6. Kafka VTM 728.451 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 632.267 8. Blokken En 579.650 9. Helden van Hier, In de Lucht VTM 525.913 10. De Club En 468.499 11. Van Gils & Gasten En 447.609 12. De Buurtpolitie VTM 439.865 13. Het Journaal 13.00 uur En 366.448 14. Het Journaal Laat En 288.988 15. Wielrennen: Vuelta En 284.782 16. Telefacts VTM 279.451 17. #hetisingewikkeld VIER 276.818 18. Gert Late Night VIER 229.493 19. Bake Off Vlaanderen VIER 227.804 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 201.048

Donderdag 7 september 2017



1. Thuis En 1.153.762 2. Het Journaal 19.00 uur En 979.613 3. Iedereen Beroemd En 881.702 4. Familie VTM 726.509 5. Blokken En 672.392 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 647.514 7. Het Lichaam van Coppens VTM 617.800 8. Alloo in de Nacht VTM 515.064 9. Voor de Leeuwen En 430.627 10. Van Gils & Gasten En 419.697 11. De Buurtpolitie VTM 408.373 12. De Club En 386.888 13. Het Journaal 13.00 uur En 353.155 14. De Recherche VIER 350.318 15. Wielrennen: Vuelta En 338.856 16. Het Journaal Laat En 286.132 17. Gert Late Night VIER 222.689 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 215.880 19. Zo Man Zo Vrouw VIJF 207.890 20. De Bende Haemers VIER 199.699

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)