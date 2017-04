Kijkcijfers: 5, 6, 7, 8 & 9 april 2017

Veel kijkcijfers vandaag. En meteen erg interessant ook. Zo was er een goed bekeken Parijs-Roubaix, het debuut van 'De 3 Wijzen' en de finale van 'The Band'.



Woensdag 5 april 2017

1. Thuis En 1.260.605 2. Het Journaal 19.00 uur En 930.131 3. Iedereen Beroemd En 911.421 4. Over Eten En 799.709 5. Blokken En 734.889 6. Familie VTM 673.659 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 538.338 8. Bart & Gasten En 506.352 9. Temptation Island VIJF 502.563 10. Tegen de Sterren Op VTM 487.597 11. Wielrennen: Scheldeprijs En 451.133 12. De Buurtpolitie VTM 425.653 13. Pano En 420.741 14. Het Journaal 13.00 uur En 341.046 15. Geubels en de Belgen VIER 319.549 16. Helden van Hier: Door het Vuur VTM 309.345 17. Het Journaal Laat En 308.525 18. Neighbours En 306.860 19. Extra Time Koers Canvas 262.597 20. t Is Gebeurd VIER 231.384

Donderdag 6 april 2017

1. Thuis En 1.169.981 2. La Vie en Rose En 900.551 3. Iedereen Beroemd En 864.962 4. Het Journaal 19.00 uur En 860.965 5. Familie VTM 690.420 6. Blokken En 623.053 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 590.249 8. Mag ik u Kussen? En 562.456 9. Bart & Gasten En 511.078 10. Mijn Pop-uprestaurant VTM 511.022 11. Het Journaal 13.00 uur En 383.704 12. De Buurtpolitie VTM 367.666 13. Alloo in de Buitenlandse Gevangenis VTM 344.167 14. Het Journaal Laat En 322.206 15. Chausse d Amour VIER 276.376 16. Bartel in het Wild VIER 237.849 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 208.865 18. Terminator Genisys Q2 162.574 19. Sturm der Liebe Vitaya 151.993 20. Neighbours En 147.582

Vrijdag 7 april 2017



1. Thuis En 1.167.672 2. Het Journaal 19.00 uur En 906.480 3. Iedereen Beroemd En 867.645 4. Midsomer Murders En 680.356 5. Familie VTM 583.838 6. Blokken En 574.724 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 540.899 8. The Band VTM 481.562 9. Het Journaal 13.00 uur En 457.890 10. De Buurtpolitie VTM 350.505 11. Poldark En 324.846 12. Wat Als? VTM 308.118 13. Stadion VTM 276.730 14. Het Journaal Laat En 231.204 15. The Expendables 3 Q2 228.839 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 202.386 17. Sofie in de Keuken van... VTM 174.979 18. Idiana Jones and the Raiders of the Lost Ark VIER 164.269 19. Terzake Canvas 130.076 20. Americanos Canvas 130.064

Zaterdag 8 april 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 689.320 2. F.C. De Kampioenen En 671.778 3. Copy Beest En 509.790 4. Iedereen Beroemd En 446.843 5. Comedy Toppers VTM 444.540 6. Het Journaal 13.00 uur En 380.054 7. The Adventures of Tintin, The Secret Of The Unicor En 376.647 8. Stadion VTM 365.913 9. Spy VTM 337.721 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 309.469 11. Trapped Canvas 257.412 12. Het Journaal Laat En 228.038 13. Het Goeie Leven En 209.480 14. Vranckx Canvas 195.811 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 175.207 16. This Wild Life En 168.681 17. The Lone Ranger VIER 150.184 18. No Good Deed Q2 127.039 19. De Week van Bruzz En 104.129 20. De Topcollectie En 100.360

Zondag 9 april 2017



1. De 3 Wijzen En 1.088.081 2. Wielrennen: Parijs-Roubaix En 1.003.874 3. Burgers Zoo En 731.608 4. Sportweekend En 719.213 5. Vive Tom En 711.709 6. Het Journaal 19.00 uur En 708.737 7. Het Journaal 13.00 uur En 593.680 8. F1: WK GP China En 512.021 9. De Zonen van Van As VTM 484.044 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 377.782 11. Dagelijkse Kost En 317.543 12. Great Continental Railway Journeys En 285.353 13. Peking Express Q2 255.468 14. Stadion VTM 219.837 15. Sporza En 206.381 16. Bingo VTM 202.087 17. Het Journaal Laat En 196.859 18. Lethal Weapon VIER 129.449 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 120.490 20. Moerkerke en de Vrouwen VTM 118.092

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)