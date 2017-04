Kijkcijfers: 31 maart en 1 & 2 april 2017

Zondag vierde de Ronde van Vlaanderen hoogtij op En. En 'Reizen Waes' sloot een succesvol seizoen af. 'Familie' was vrijdag het best bekeken VTM-programma, enkel 'Thuis' haalde het miljoen. 'Comedy Toppers' legde zaterdag nipt de duimen voor 'F.C. De Kampioenen'.

Vrijdag 31 maart 2017



1. Thuis En 1.117.674 2. Het Journaal 19.00 uur En 955.228 3. Iedereen Beroemd En 846.406 4. Midsomer Murders En 722.732 5. Familie VTM 688.503 6. Blokken En 604.399 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 546.304 8. De Buurtpolitie VTM 414.794 9. The Band VTM 403.768 10. Het Journaal 13.00 uur En 323.873 11. Poldark En 294.885 12. Het Journaal Laat En 250.860 13. Wat Als? VTM 219.919 14. Stadion VTM 217.897 15. De Afspraak Canvas 172.627 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 162.182 17. The Man With The Iron Fists Q2 154.938 18. Neighbours En 144.470 19. Sturm Der Liebe Vitaya 141.588 20. Terzake Canvas 130.051

Zaterdag 1 april 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 672.942 2. F.C. De Kampioenen En 600.027 3. Comedy Toppers VTM 548.644 4. Copy Beest En 472.865 5. Iedereen Beroemd En 441.271 6. Cafe Derby VTM 423.006 7. Iedereen Beroemd En 419.155 8. Stadion VTM 383.469 9. Het Journaal 13.00 uur En 350.787 10. Het Goeie Leven En 277.132 11. The Grand Seduction En 257.937 12. Maleficent VIER 250.597 13. Trapped Canvas 221.431 14. Vranckx Canvas 184.023 15. Het Journaal Laat En 182.178 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 174.536 17. 2 Guns Q2 156.189 18. This Wild Life En 144.763 19. Villa Politica En 133.585 20. Guess Who s Coming to Dinner En 129.767

Zondag 2 april 2017



1. Reizen Waes En 1.303.600 2. Sporza En 1.164.520 3. Wielrennen: Ronde van Vlaanderen En 1.095.333 4. Het Journaal 19.00 uur En 907.277 5. Sportweekend En 894.315 6. Burgers Zoo En 875.502 7. Flikken Maastricht En 795.356 8. Het Journaal 13.00 uur En 679.057 9. De Zonen van Van As VTM 536.474 10. Dagelijkse Kost En 421.283 11. Great Continental Railway Journeys En 409.994 12. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 390.950 13. Sporza Canvas 383.015 14. Stadion VTM 311.936 15. Die Hard With A Vengeance VTM 283.625 16. Het Journaal Laat En 254.372 17. Italy s Invisible Cities Canvas 187.797 18. Tegen de Sterren Op VTM 141.375 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 140.404 20. Vind Mijn Familie Vitaya 139.255

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)