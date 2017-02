Kijkcijfers: 3, 4 en 5 februari 2017

Tom Waes scoort weer als geen ander op de zondagavond van En. En ook het veldrijden is een rode draad doorheen het tv-weekend. Een overzicht van alle best bekeken programma's van het weekend.



Vrijdag 3 februari 2017



1. Thuis En 1.254.611 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.005.857 3. Iedereen Beroemd En 1.001.621 4. Vera En 771.317 5. Blokken En 725.266 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 601.653 7. Familie VTM 577.814 8. De Buurtpolitie VTM 459.716 9. Het Journaal 13.00 uur En 385.751 10. Captain Phillips VTM 318.674 11. Stadion VTM 303.942 12. Medici En 268.737 13. Jeune et Jolie Canvas 246.096 14. Het Journaal Laat En 241.137 15. A Million Ways To Die In The West Q2 219.414 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 214.858 17. De Afspraak Canvas 208.628 18. Terzake Canvas 157.762 19. Pirates of the Caribbean VIER 153.063 20. Sturm Der Liebe Vitaya 129.392

Zaterdag 4 februari 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 924.441 2. F.C. De Kampioenen En 695.094 3. Veldrijden En 654.630 4. Comedy Toppers VTM 598.740 5. Expeditie Aarde En 591.434 6. Sporza En 580.615 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 524.676 8. Heathrow En 520.784 9. Iedereen Beroemd En 490.490 10. The Monuments Men VTM 489.428 11. Forrest Gump En 437.268 12. Het Journaal 13.00 uur En 432.797 13. Stadion VTM 422.186 14. This Wild Life En 296.451 15. Ennemi Public Canvas 267.025 16. Het Journaal Laat En 263.512 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 236.650 18. Villa Politica En 210.798 19. De Topcollectie van... En 197.048 20. Vranckx Canvas 195.458

Zondag 5 februari 2017



1. Reizen Waes En 1.603.801 2. Beau Sejour En 1.224.566 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.114.174 4. Sydney Zoo En 1.098.064 5. Sportweekend En 1.051.125 6. Dagelijkse Kost En 561.569 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 559.693 8. Het Journaal 13.00 uur En 537.336 9. Dwars Door Amerika En 446.803 10. Veldrijden En 441.026 11. Allemaal Chris VTM 403.546 12. Natural Born Hustlers En 345.111 13. Stadion VTM 302.672 14. Blind Getrouwd VTM 301.449 15. De Zevende Dag En 290.112 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 268.024 17. Border Security VTM 255.625 18. Navy NCIS VIER 255.144 19. Het Journaal Laat En 242.777 20. Wanted VTM 242.376

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)