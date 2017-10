Kijkcijfers: 29 en 30 september & 1 oktober 2017

Het blijkt tegenwoordig toch moeilijk(er) om een miljoen kijkers te scoren. Dat bewijzen ook de kijkcijfers van afgelopen weekend alweer.





Vrijdag 29 september 2017



1. Thuis En 1.046.750 2. The Voice van Vlaanderen VTM 915.793 3. Het Journaal 19.00 uur En 875.885 4. Iedereen Beroemd En 780.973 5. Familie VTM 677.181 6. Blokken En 592.923 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 577.428 8. Unforgotten En 488.563 9. De Buurtpolitie VTM 387.402 10. Het Journaal 13.00 uur En 302.836 11. Versailles En 288.385 12. Het Journaal Laat En 197.217 13. 27 Dresses VTM 195.891 14. Sports Late Night VIER 193.410 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 163.138 16. Terzake Canvas 154.372 17. Sturm Der Liebe Vitaya 151.867 18. De Afspraak Canvas 145.666 19. #hetisingewikkeld VIER 136.889 20. Aspe VTM 130.613

Zaterdag 30 september 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 646.155 2. F.C. De Kampioenen En 642.879 3. Weg Zijn Wij En 556.735 4. Iedereen Beroemd En 508.074 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 395.344 6. Het Journaal 13.00 uur En 392.610 7. De 25 VTM 386.417 8. Loch Ness Canvas 334.456 9. The Time Traveler s Wife En 330.243 10. Daddy s Home VTM 304.018 11. Expeditie Aarde En 291.246 12. Sports Late Night VIER 281.267 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 245.436 14. Guardians Of The Galaxy VIER 174.627 15. Veldrijden: Neerpelt En 172.475 16. Villa Politica En 166.794 17. Vera En 155.635 18. Vranckx Canvas 147.386 19. Murder, She Wrote VTM 139.954 20. The Voice van Vlaanderen VTM 132.250

Zondag 1 oktober 2017



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.136.607 2. Het Journaal 19.00 uur En 894.019 3. The Secret Life Of The Zoo En 880.299 4. Tytgat Chocolat En 872.054 5. Sportweekend En 808.742 6. Het Journaal 13.00 uur En 490.517 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 447.471 8. Skyfall VTM 389.245 9. Dagelijkse Kost En 361.284 10. Het Journaal Laat En 323.452 11. Le Jardin Extraordinaire En 304.694 12. Kafka VTM 302.805 13. Fietstrial. World Cup Antwerpen En 288.539 14. Formule 1: GP Maleisie En 286.765 15. Jimmy Doherty s Escape To The Wild En 279.375 16. De Rechtbank VIER 267.866 17. Motorcross WK GP der Naties En 262.144 18. De Zevende Dag En 238.541 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 222.396 20. Motorcross WK GP der Naties En 217.447

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)