Kijkcijfers: 29 & 30 mei 2017

'Thuis' blijft, ongeacht het mooie weer, een miljoenenpubliek aantrekken. 'De Club van Siska' start behoorlijk en bij VIER blijft 'Topdokters' het goed doen.



Maandag 29 mei 2017



1. Thuis En 1.177.226 2. Op Weg Met Jan En 859.062 3. Het Journaal 19.00 uur En 773.735 4. Iedereen Beroemd En 748.437 5. Familie VTM 661.809 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 589.321 7. De Club En 577.632 8. Liefde voor Muziek VTM 537.678 9. Van Gils & Gasten En 511.305 10. Blokken En 469.170 11. De Buurtpolitie VTM 374.841 12. Het Journaal Laat En 341.023 13. Het Journaal 13.00 uur En 331.366 14. Jani Gaat... VIER 312.476 15. Echte Mensen, Nieuw Leven VTM 287.186 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 249.942 17. Gert Late Night VIER 246.656 18. Border Security VTM 220.464 19. Tennis: Roland Garros En 192.243 20. Turkey With Simon Reeve Canvas 177.926

Dinsdag 30 mei 2017

1. Thuis En 1.194.495 2. Het Journaal 19.00 uur En 961.379 3. Iedereen Beroemd En 885.637 4. Beste Vrienden En 678.376 5. Familie VTM 653.157 6. Blokken En 592.795 7. De Club En 542.279 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 534.934 9. Van Gils & Gasten En 488.486 10. Topdokters VIER 471.772 11. The Best of Holland s Got Talent VTM 424.049 12. Het Journaal 13.00 uur En 365.291 13. Het Journaal Laat En 320.851 14. Telefacts VTM 309.802 15. De Buurtpolitie VTM 305.827 16. Gert Late Night VIER 279.841 17. Faroek VTM 265.385 18. De Sollicitatie VIER 253.698 19. Bombing War, From Guernica To Hiroshima Canvas 249.144 20. The Iceman Q2 188.985

