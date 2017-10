Kijkcijfers: 24, 25, 26, 27, 28 september 2017

Hierbij vind je de CIM-kijkcijfers van Zondag 24 tot en met donderdag 28 september 2017.





Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Zondag 24 september 2017



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.110.071 2. Tytgat Chocolat En 909.426 3. Sportweekend En 853.223 4. Het Journaal 19.00 uur En 774.314 5. Planeet Kuifje En 751.646 6. Wielrennen: WK Bergen En 520.149 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 387.254 8. Kafka VTM 365.261 9. Quantum Of Solace VTM 361.713 10. Het Journaal 13.00 uur En 331.320 11. Dagelijkse Kost En 316.719 12. Jimmy Doherty s Escape to the Wild En 271.599 13. Het Journaal Laat En 262.312 14. Sports Late Night VIER 254.112 15. Volley: EK dames En 248.781 16. Rijker Dan Je Denkt? VTM 219.644 17. Prison Break Q2 196.082 18. De Rechtbank VIER 184.085 19. Terzake Canvas 178.970 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 157.779

Maandag 25 september 2017



1. Thuis En 1.220.279 2. Het Journaal 19.00 uur En 997.354 3. Iedereen Beroemd En 945.879 4. De Helden van Arnout En 797.246 5. Familie VTM 722.140 6. Blokken En 637.413 7. Buurman, Wat Doet U Nu? En 604.479 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 548.732 9. Van Gils & Gasten En 466.203 10. Over Winnaars VTM 466.036 11. Camping Karen & James VIER 459.076 12. Spitsbroers VTM 435.036 13. De Buurtpolitie VTM 397.556 14. Het Journaal 13.00 uur En 316.137 15. De Kust is Veilig VIER 286.877 16. Gert Late Night VIER 255.867 17. Extra Time Canvas 248.325 18. Het journaal Laat En 231.329 19. Allah in Europa Canvas 210.566 20. De Afspraak Canvas 167.814

Dinsdag 26 september 2017



1. Thuis En 1.211.577 2. Die Huis En 1.108.915 3. Het Journaal 19.00 uur En 938.994 4. Iedereen Beroemd En 899.508 5. Familie VTM 660.803 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 586.310 7. Blokken En 572.317 8. Bargoens En 458.586 9. Van Gils & Gasten En 437.370 10. The Wall VTM 427.734 11. De Buurtpolitie VTM 379.275 12. De Rechtbank VIER 365.120 13. Voetbal: Champions League Q2 354.184 14. Vermassen VTM 323.778 15. Het Journaal 13.00 uur En 303.734 16. Het Journaal Laat En 265.028 17. Niveau 4 VIER 196.351 18. Gert Late Night VIER 190.765 19. Huizenjagers VIER 178.465 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 174.083

Woensdag 27 september 2017

1. Thuis En 1.106.037 2. Het Journaal 19.00 uur En 891.091 3. Iedereen Beroemd En 811.836 4. Familie VTM 675.316 5. Voor Hetzelfde Geld En 652.159 6. Blokken En 591.209 7. Voetbal: Champions League Q2 572.595 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 514.670 9. De Buurtpolitie VTM 409.704 10. Het Journaal 13.00 uur En 340.593 11. Helden van Hier: In de Lucht VTM 320.765 12. Van Gils & Gasten En 303.520 13. Kafka VTM 299.800 14. Superhospital En 298.200 15. Radio Gaga Canvas 263.779 16. Telefacts VTM 233.796 17. Gert Late Night VIER 228.609 18. Voetbal: Champions League Q2 222.912 19. #hetisingewikkeld VIER 217.686 20. Bake Off Vlaanderen VIER 216.744

Donderdag 28 september 2017

1. Thuis En 1.115.494 2. Het Journaal 19.00 uur En 869.504 3. Iedereen Beroemd En 732.808 4. Familie VTM 657.878 5. Blokken En 574.580 6. Het Lichaam van Coppens VTM 554.097 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 508.293 8. Alloo in de Nacht VTM 459.275 9. De Buurtpolitie VTM 431.810 10. Appel d Urgence En 407.245 11. Voor de Leeuwen En 405.076 12. Van Gils & Gasten En 393.923 13. Het Journaal 13.00 uur En 321.363 14. Het Journaal Laat En 307.026 15. De Recherche VIER 260.114 16. Help, Mijn Man is een Klusser VIJF 243.685 17. Zo Man, Zo Vrouw VIJF 240.178 18. Voetbal: Europa League Canvas 229.783 19. Open Keuken met Sandra Bekkari VTM 203.821 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 184.970

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)