Kijkcijfers: 23, 24, 25, 26 en 27 augustus 2017

Weer veel kijkcijfertabellen vandaag. En die zijn niet echt verrassend. Wel veel aandacht voor sport dit weekend. Benieuwd voor morgen, want dan rollen in principe de eerste kijkcijfers van het nieuwe seizoen binnen.

Woensdag 23 augustus 2017



1. F.C. De Kampioenen En 716.474 2. Het Journaal 19.00 uur En 667.192 3. Switch En 608.435 4. Dagelijkse Zomerkost En 563.360 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 544.417 6. Met Vier in Bed VTM 528.595 7. Miljonair VTM 380.203 8. Reizen Waes En 375.133 9. De Kotmadam VTM 354.304 10. Het Journaal 13.00 uur En 346.386 11. Crossing Lines En 297.004 12. Voetbal: Champions League Q2 285.933 13. De Kliniek VTM 279.117 14. Het Journaal Laat En 239.948 15. Wielrennen: Vuelta En 238.408 16. Jamie s Super Food En 219.452 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 165.246 18. Terzake Canvas 164.760 19. Johnny English VTM 160.071 20. Sturm Der Liebe Vitaya 148.113

Donderdag 24 augustus 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 754.040 2. F.C. De Kampioenen En 666.306 3. Switch En 598.908 4. Dagelijkse Zomerkost En 562.274 5. Met Vier in Bed VTM 478.805 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 427.981 7. Miljonair VTM 378.170 8. Het Huis En 367.949 9. Het Journaal 13.00 uur En 351.178 10. Voetbal: Champions League Q2 336.261 11. De Kotmadam VTM 318.699 12. Crossing Lines En 298.920 13. De Kliniek VTM 298.393 14. Het Journaal Laat En 295.545 15. Wielrennen: Vuelta En 246.867 16. Jamie s Super Food En 231.311 17. Ocean s Thirteen VIER 201.100 18. Telefacts Zomer VTM 199.705 19. Border Security VTM 164.786 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 140.935

Vrijdag 25 augustus 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 688.800 2. Switch En 667.032 3. Vera En 606.610 4. Dagelijkse Zomerkost En 555.734 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 477.981 6. 2 Meisjes op het Strand VTM 433.130 7. Het Journaal 13.00 uur En 393.111 8. Tegen de Sterren Op VTM 377.115 9. De Kotmadam VTM 366.664 10. Het Journaal Laat En 270.827 11. De Kliniek VTM 254.994 12. Wielrennen: Vuelta En 246.150 13. Parade s End En 235.451 14. The World s Most Extraordinary Homes En 219.409 15. Sports Late Night VIER 171.945 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 168.988 17. Border Security VTM 167.323 18. Swat, Firefight Q2 152.473 19. First Knight VIER 151.813 20. Sturm Der Liebe Vitaya 145.373

Zaterdag 26 augustus 2017

1. Het Journaal 19.00 uur En 649.386 2. Switch En 487.136 3. Dagelijkse Zomerkost En 444.820 4. White House Down VTM 390.051 5. Wielrennen: Vuelta En 342.700 6. Hockey: dames Canvas 333.705 7. Het Journaal 13.00 uur En 331.969 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 317.986 9. Natural World En 304.456 10. Sports Late Night VIER 301.970 11. Becoming Jane En 270.595 12. De 25 VTM 269.777 13. Sporza Canvas 215.861 14. Vlaanderen Vakantieland En 215.643 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 184.879 16. Five Days Canvas 160.810 17. t Is Gebeurd VIER 148.000 18. Amazing Hotels, Life Beyond The Lobby En 141.618 19. Het Journaal Laat En 139.031 20. The Super Vet VIER 132.062

Zondag 27 augustus 2017

1. W., Witse de Film En 584.850 2. Het Journaal 19.00 uur En 557.534 3. Thuis En 530.307 4. Sportweekend En 523.643 5. Telefacts Zomer VTM 471.639 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 348.870 7. Tomorrow Never Dies VTM 335.474 8. Sports Late Night VIER 310.523 9. Tegen de Sterren Op VTM 295.564 10. Het Journaal 13.00 uur En 281.877 11. Sporza En 271.226 12. Formule 1 En 269.659 13. Wielrennen: Vuelta En 244.996 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 203.850 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 186.604 16. Rijker dan je Denkt? VTM 171.907 17. In Italie En 171.172 18. Criminal Minds VIER 141.422. 19. Rick Stein s Long Weekends En 138.739 20. Criminal Minds, Beyond Borders VIER 124.301

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)