Kijkcijfers: 22, 23, 24 en 25 juni 2017

Alle zenders komen stilaan in zomerritme. En dat heeft zo zijn gevolgen. De seizoensfinale van 'Thuis' is de enige uitschieter van het ganse weekend. Zondag keken heel wat wielerliefhebbers naar het BK in Antwerpen.

Donderdag 22 juni 2017

1. Thuis En 1.149.036 2. Het Journaal 19.00 uur En 740.252 3. Iedereen Beroemd En 738.388 4. Familie VTM 696.133 5. Van Gils & Gasten En 564.881 6. Met Vier in Bed VTM 539.950 7. Blokken En 507.987 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 505.272 9. Typisch Mensen En 504.420 10. De Club En 494.836 11. Het Journaal 13.00 uur En 402.400 12. Het Journaal Laat En 392.280 13. De Kotmadam VTM 342.458 14. De Buurtpolitie VTM 322.114 15. Telefacts Zomer VTM 261.052 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 206.632 17. De Afspraak Canvas 185.371 18. Border Security VTM 179.417 19. The Bag Man Q2 164.144 20. Chicago Fire VTM 161.886

Vrijdag 23 juni 2017



1. Thuis En 1.209.471 2. Iedereen Beroemd En 798.750 3. Het Journaal 19.00 uur En 794.369 4. DCI Banks En 604.059 5. Blokken En 535.047 6. Familie VTM 532.216 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 457.995 8. Het Journaal 13.00 uur En 359.579 9. De Kotmadam VTM 302.331 10. 2012 VTM 299.681 11. De Buurtpolitie VTM 289.133 12. De Afspraak Canvas 253.213 13. Outlander En 246.145 14. Het Journaal Laat En 226.003 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 160.650 16. Terzake Canvas 157.456 17. The Graduate Canvas 148.580 18. Border Security VTM 146.508 19. Neighbours En 124.543 20. Journey 2, The Mysterious island VIER 124.543

Zaterdag 24 juni 2017



1. F.C. De Kampioenen En 636.623 2. Het Journaal 19.00 uur En 561.046 3. Animal Airport En 472.307 4. Het Journaal 13.00 uur En 416.713 5. Larry Crowne En 398.617 6. Iedereen Beroemd En 392.863 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 364.237 8. Het Journaal Laat En 342.781 9. De 25 VTM 328.608 10. Big Hero 6 VTM 247.736 11. Pets, Wild At Heart En 233.466 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 219.160 13. Midsomer Murders En 217.445 14. Villa Politica En 185.686 15. Basket EK Canvas 172.573 16. Braveheart VTM 154.578 17. Sherlock Canvas 151.729 18. Voetbal Canvas 148.571 19. Section de Recherches En 143.092 20. Transformers: Dark Of The Moon Q2 139.296

Zondag 25 juni 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 700.627 2. Sportweekend En 677.930 3. Broer En 647.976 4. Planeet Kuifje En 624.106 5. Wielrennen: BK Antwerpen En 617.072 6. Sporza En 498.599 7. Het Journaal 13.00 uur En 473.983 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 461.894 9. Tegen de Sterren Op VTM 422.344 10. Wielrennen: BK Antwerpen En 399.733 11. Karakters En 386.562 12. Dagelijkse Kost En 320.154 13. Het Journaal Laat En 315.928 14. The Man With The Golden Gun VTM 255.056 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 236.826 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 233.327 17. Basket EK Canvas 215.673 18. De Zevende Dag En 214.271 19. Verslaafd! Vitaya 190.646 20. Vlaamse Streken VTM 165.465

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)