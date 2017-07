Kijkcijfers: 21, 22 en 23 juli 2017

Eerder vandaag schotelden we je al heel wat kijkcijfers voor, maar zoals beloofd had je nog een deel cijfers van ons te goed. Bij deze de lijstjes van vrijdag tot en met zondag.

Vrijdag 21 juli 2017



1. Switch En 660.442 2. Het Journaal 19.00 uur En 624.515 3. Midsomer Murders En 558.620 4. Vive le Velo En 551.256 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 392.250 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 379.711 7. Het Journaal 13.00 uur En 370.008 8. Wanted in Paradise En 343.724 9. Nationaal Defile Canvas 321.136 10. De Kotmadam VTM 320.358 11. De Kliniek VTM 236.463 12. Het Journaal Laat En 233.374 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 222.063 14. After Earth VTM 184.602 15. The Legend Of Zorro Q2 163.869 16. The Sentinel VIER 139.003 17. Thuis En 126.962 18. Kleine Helden Canvas 125.995 19. Terzake Canvas 118.399 20. Sturm Der Liebe Vitaya 117.209

Zaterdag 22 juli 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 632.514 2. Le Gendarme de Saint-Tropez En 609.233 3. Vive le Velo En 548.519 4. Dagelijkse Zomerkost En 536.308 5. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 447.896 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 402.634 7. Spy in the Wild En 388.722 8. Het Journaal Laat En 344.007 9. De 25 VTM 337.054 10. Het Journaal 13.00 uur En 307.159 11. Fast Five VTM 274.434 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 180.406 13. Vranckx Canvas 171.367 14. Follow The Money Canvas 155.034 15. The Pacifier VIJF 134.611 16. Profilage En 134.121 17. Police Academy IV VIER 127.994 18. Het Zijn Net Mensen VIER 122.800 19. De Week van BRUZZ En 114.670 20. Deep Impact Q2 103.805

Zondag 23 juli 2017



1. Vive le Velo En 610.528 2. Sportweekend En 569.661 3. Wielrennen: Ronde van Frankrijk Canvas 557.298 4. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 518.005 5. Het Varken van Madonna En 446.181 6. Tegen de Sterren Op VTM 427.336 7. Het Journaal 13.00 uur En 421.620 8. Het Journaal 19.00 uur En 417.240 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 382.253 10. Octopussy VTM 347.738 11. Het Journaal Laat En 333.344 12. Sur les Routes d Ushaia En 272.185 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 258.068 14. Expeditie Pairi Daiza VTM 242.800 15. Fort Apache En 238.373 16. Rijker dan je Denkt? VTM 235.646 17. Atletiek: Nacht Heusden-Zolder En 220.991 18. Tut Q2 204.230 19. Rick Steins Long Weekends En 188.617 20. Criminal Minds VIER 175.791

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)