Kijkcijfers: 21, 22 en 23 april 2017

En het lijkt wel kijkcijfers te regenen vandaag. Want na de cijfers van het paasweekend serveren we je in een adem ook de tabellen van het afgelopen weekend.



Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 21 april 2017



1. Thuis En 1.096.815 2. Het Journaal 19.00 uur En 965.740 3. Iedereen Beroemd En 909.363 4. The Voice Kids VTM 729.612 5. Blokken En 714.116 6. Familie VTM 650.068 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 563.911 8. Endeavour En 544.318 9. De Buurtpolitie VTM 403.014 10. Wat Als? VTM 395.122 11. Het Journaal 13.00 uur En 366.651 12. Stadion VTM 309.843 13. Poldark En 302.923 14. Indiana Jones VIER 204.704 15. Het Journaal Laat En 192.386 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 184.706 17. De Afspraak Canvas 179.222 18. Act Of Valor Q2 152.188 19. Terzake Canvas 148.624 20. Neighbours En 144.140

Zaterdag 22 april 2017



1. F.C. De Kampioenen En 690.680 2. Het Journaal 19.00 uur En 680.724 3. Copy Beest En 579.185 4. Comedy Toppers VTM 503.934 5. Mission Impossible Rogue Nation VTM 423.356 6. Iedereen Beroemd En 416.314 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 376.032 8. Stadion VTM 368.545 9. Het Journaal 13.00 uur En 367.697 10. Het Goeie Leven En 354.321 11. Het Journaal Laat En 244.698 12. Source Code En 241.977 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 217.874 14. The Level Canvas 199.371 15. Vranckx Canvas 187.182 16. Villa Politica En 160.878 17. The Voice Kids VTM 155.050 18. Unknown VIER 141.220 19. Life Of Pi Q2 138.679 20. Expeditie Pairi Daiza VTM 132.013

Zondag 23 april 2017



1. De 3 Wijzen En 1.402.717 2. Burgers Zoo En 821.747 3. Flikken Maastricht En 806.249 4. Het Journaal 19.00 uur En 781.856 5. Sportweekend En 744.241 6. Wielrennen: Luik-Bastenaken-Luik En 594.418 7. De Zonen van Van As VTM 571.160 8. Het Journaal 13.00 uur En 492.702 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 444.816 10. Dagelijkse Kost En 432.299 11. Joanna Lumleys Trans-Siberian Adventure En 395.861 12. Het Journaal Laat En 378.833 13. Stadion VTM 363.918 14. Motorcross: GP Valkenswaard En 299.888 15. De Helaasheid der Dingen VTM 256.793 16. De Zevende Dag En 248.636 17. Jumping Antwerpen En 228.621 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 226.323 19. Peking Express Q2 198.863 20. Tegen de Sterren Op VTM 176.977

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)