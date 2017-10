Kijkcijfers: 20, 21, 22 en 23 oktober 2017

De kijkcijfers van het weekend plus n dag extra. Dat heb je vandaag van ons nog te goed. Op maandag wordt de terugkeer van 'Spoed 24/7' direct weer goed gesmaakt. Vrijdag is 'The Voice van Vlaanderen' het best bekeken VTM-programma.



Vrijdag 20 oktober 2017



1. Thuis En 1.161.565 2. Het Journaal 19.00 uur En 866.131 3. Iedereen Beroemd En 777.294 4. The Voice van Vlaanderen VTM 775.731 5. Familie VTM 640.765 6. Blokken En 611.839 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 601.945 8. George Gently En 564.584 9. Het Journaal 13.00 uur En 417.287 10. De Buurtpolitie VTM 375.933 11. Versailles En 276.343 12. Het Journaal Laat En 238.064 13. Open Keuken met Sandra Bekkari VTM 232.250 14. Aspe VTM 197.050 15. Sports Late Night VIER 179.130 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 166.189 17. De Afspraak Canvas 161.307 18. Neighbours En 158.247 19. Terzake Canvas 133.467 20. Sturm Der Liebe Vitaya 130.130

Zaterdag 21 oktober 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 755.632 2. F.C. De Kampioenen En 573.514 3. De 25 VTM 484.573 4. Weg Zijn Wij En 479.444 5. Iedereen Beroemd En 439.777 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 435.670 7. Het Journaal 13.00 uur En 408.726 8. Disney Project T VTM 369.872 9. Mountains, Life Above The Clouds En 358.271 10. Salamander En 316.032 11. La Foret Canvas 302.476 12. Sports Late Night VIER 271.908 13. Het Journaal Laat En 262.982 14. Veldrijden: Boom En 237.677 15. Vranckx Canvas 219.993 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 219.664 17. The Voice van Vlaanderen VTM 173.508 18. Murder, She Wrote VTM 161.136 19. Villa Politica En 156.960 20. Blitz Q2 141.896

Zondag 22 oktober 2017



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.213.128 2. Tytgat Chocolat En 985.642 3. Het Journaal 19.00 uur En 975.331 4. Sportweekend En 931.855 5. The Secret Life Of The Zoo En 865.380 6. Veldrijden: Koksijde (Heren) En 672.594 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 527.106 8. Het Journaal 13.00 uur En 526.850 9. Dagelijkse Kost En 483.357 10. Veldrijden: Koksijde (Dames) En 434.327 11. Kafka VTM 393.106 12. Shooter VTM 387.823 13. De Zevende Dag En 295.854 14. Sports Late Night VIER 290.283 15. Rijker Dan Je Denkt? VTM 287.914 16. Night Of The Proms En 280.626 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 279.453 18. Stadion VTM 242.376 19. Tennis: European Open En 230.600 20. Het Journaal Laat En 219.999

Maandag 23 oktober 2017

1. Thuis En 1.248.490 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.120.036 3. Iedereen Beroemd En 956.261 4. De Slimste Mens ter Wereld VIER 882.946 5. Spoed 24/7 En 805.933 6. Familie VTM 766.952 7. Blokken En 758.556 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 742.440 9. Hoe Zal Ik Het Zeggen? VTM 690.257 10. De Buurtpolitie VTM 491.839 11. Spitsbroers VTM 418.938 12. Het Journaal 13.00 uur En 366.900 13. De Afspraak Canvas 366.532 14. Ons Eerste Huis VIER 351.350 15. Voor de Leeuwen En 315.247 16. Terzake Canvas 295.741 17. Van Gils & Gasten En 286.615 18. Extra Time Canvas 248.616 19. Allah in Europa Canvas 247.772 20. Het Journaal Laat En 234.817

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)