Kijkcijfers: 2, 3, 4 en 5 juni 2017

Een lang weekend zit er weeral op. Dat betekent extra kijkcijfers. De finale van 'The Voice Kids' is vrijdag het best bekeken VTM-programma. 'Reizen Waes 12-12' doet het goed op zondag, al ligt het cijfer wel veel lager dan die van de reguliere reeks.



Vrijdag 2 juni 2017



1. Thuis En 1.018.036 2. Iedereen Beroemd En 695.222 3. The Voice Kids VTM 662.974 4. Familie VTM 634.106 5. Het Journaal 19.00 uur En 631.365 6. Blokken En 495.298 7. Hinterland En 441.740 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 407.826 9. Het Journaal 13.00 uur En 361.992 10. De Buurtpolitie VTM 248.612 11. Outlander En 235.116 12. Het Journaal Laat En 225.517 13. Bean VTM 194.105 14. De Afspraak Canvas 176.756 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 175.977 16. Tennis: Roland Garros En 175.474 17. Catwoman VIER 168.673 18. Border Security VTM 149.681 19. Sturm Der Liebe Vitaya 130.245 20. A Royal Affair Canvas 122.469

Zaterdag 3 juni 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 655.847 2. Voetbal: finale Champions League Q2 580.520 3. F.C. De Kampioenen En 537.973 4. Animal Airport En 477.100 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 439.550 6. Iedereen Beroemd En 425.056 7. De 25 VTM 421.423 8. We Bought A Zoo VTM 315.020 9. Catch Me If You Can En 305.939 10. Het Journaal 13.00 uur En 290.998 11. Expeditie Aarde En 287.227 12. Voetbal: finale Champions League Q2 280.955 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 199.471 14. Het Journaal Laat En 195.583 15. The Voice Kids VTM 183.695 16. Rush Hour III VTM 156.341 17. Just Go With It VIER 149.489 18. Wielrennen: Heistse Pijl VTM 148.545 19. Tennis: Roland Garros En 135.779 20. Tennis: Roland Garros En 120.504

Zondag 4 juni 2017



1. Reizen Waes En 786.790 2. De 3 Wijzen En 757.585 3. Het Journaal 19.00 uur En 703.313 4. Sportweekend En 640.462 5. The Secret Life of the Zoo En 549.328 6. Het Journaal 13.00 uur En 432.046 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 398.717 8. Tegen de Sterren Op VTM 317.999 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 314.370 10. Wielrennen: Dauphine En 295.944 11. Bad Boys II VTM 255.212 12. One Love Manchester En 247.304 13. Tennis: Roland Garros En 209.035 14. Dagelijkse Kost En 199.216 15. Rijker dan je Denkt? VTM 192.396 16. Expeditie Pairi Daiza VTM 187.720 17. Terzake Canvas 156.202 18. Gert Late Night VIER 135.151 19. World s Weirdest Homes En 120.886 20. The Last Kingdom Q2 115.550

Maandag 5 juni 2017

1. Voetbal: Belgi-Tsjechi En 1.201.052 2. Thuis En 1.141.998 3. Het Journaal 19.00 uur En 806.958 4. Voetbal: Belgi-Tsjechi En 746.737 5. Iedereen Beroemd En 696.879 6. Familie VTM 617.460 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 563.478 8. Blokken En 532.740 9. De Kotmadam VTM 525.953 10. Het Journaal Laat En 462.412 11. Met Vier in Bed VTM 457.521 12. Het Journaal 13.00 uur En 398.452 13. De Buurtpolitie VTM 329.366 14. Aspe VTM 270.347 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 241.501 16. Wielrennen: Dauphine En 220.484 17. Border Security VTM 213.097 18. Madam Secretary En 177.403 19. Trespass VIER 175.665 20. Great American Railroad Journeys Canvas 153.227

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)