Kijkcijfers: 18, 19 en 20 juli 2017

Ook bij de kijkcijfers is het vakantie. Niet alleen in aantallen, ook de aanlevering loopt op zomers ritme. Later vandaag nog meer kijkcijfers, hier alvast de eerste lading van vorige week.

Dinsdag 18 juli 2017



1. F.C. De Kampioenen En 682.575 2. Het Journaal 19.00 uur En 668.628 3. Vive le Velo En 660.742 4. Dagelijkse Zomerkost En 584.738 5. Switch En 550.627 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 444.565 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 428.639 8. Met Vier in Bed VTM 407.980 9. De Leukste Beste vrienden En 350.222 10. Het Journaal 13.00 uur En 315.673 11. De Kliniek VTM 305.532 12. De Kotmadam VTM 302.596 13. Het Journaal Laat En 258.103 14. Telefacts Zomer VTM 250.78 15. ... voor Dummies VTM 231.315 16. Neighbours En 227.369 17. Masterchef, the Professionals En 226.344 18. Topdokters VIER 221.388 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 195.380 20. Border Security VTM 182.443

Woensdag 19 juli 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 758.696 2. F.C. De Kampioenen En 758.046 3. Vive le Velo En 724.130 4. Switch En 630.679 5. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 611.086 6. Tomtesterom En 528.308 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 455.954 8. Met Vier in Bed VTM 429.715 9. De Kotmadam VTM 415.551 10. Masterchef, the Professionals En 349.733 11. De Kliniek VTM 349.323 12. Het Journaal Laat En 332.460 13. Het Journaal 13.00 uur En 326.431 14. Wat Als? VTM 247.204 15. Dagelijkse Zomerkost En 211.240 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 207.840 17. Border Security VTM 201.989 18. Mr. Bean s Holiday VTM 185.846 19. Thuis En 168.427 20. Terzake Canvas 157.421

Donderdag 20 juli 2017



1. F.C. De Kampioenen En 851.688 2. Switch En 736.900 3. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 686.614 4. Het Journaal 19.00 uur En 621.214 5. Vive le Velo En 614.647 6. Met Vier in Bed VTM 600.497 7. Het Huis En 438.742 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 428.759 9. Voetbal: EK dames Canvas 365.799 10. Het Journaal 13.00 uur En 365.449 11. De Kotmadam VTM 353.283 12. Het Journaal Laat En 332.593 13. Masterchef, the Professionals En 303.424 14. De Kliniek VTM 287.361 15. ... voor Dummies VTM 272.450 16. Terzake Canvas 247.447 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 245.187 18. Telefacts Zomer VTM 217.696 19. The Sky is the Limit VIER 182.888 20. American Heist Q2 161.880

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)