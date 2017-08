Kijkcijfers: 18, 19 en 20 augustus 2017

Nog even doorbijten en dan begint het nieuwe tv-seizoen. Waarmee het duidelijk moge wezen dat ook in het afgelopen weekend de kijkcijfers geen grote verrassingen brengen.

Vrijdag 18 augustus 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 792.236 2. Switch En 710.543 3. Dagelijkse Zomerkost En 681.432 4. Vera En 566.563 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 498.977 6. 2 Meisjes op het Strand VTM 481.256 7. Het Journaal 13.00 uur En 418.870 8. De Kotmadam VTM 394.496 9. Tegen de Sterren Op Live VTM 346.810 10. De Kliniek VTM 308.266 11. Sports Late Night VIER 282.194 12. Het Journaal Laat En 274.504 13. The World s Most Extraordinary Homes En 261.695 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 256.541 15. Parade s End En 242.381 16. Border Security VTM 202.956 17. The Break-Up VTM 166.579 18. Hachiko, A Dog s Story VIJF 162.477 19. Neighbours En 148.323 20. Get Smart VIER 145.222

Zaterdag 19 augustus 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 675.035 2. Dagelijkse Zomerkost En 471.217 3. Animal Airport En 461.031 4. Spanglish En 411.217 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 380.458 6. De 25 VTM 370.204 7. Het Journaal 13.00 uur En 357.138 8. Sports Late Night VIER 355.171 9. Rise of the Planet of the Apes VTM 317.629 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 301.948 11. Jungle Animal Hospital En 301.388 12. Five Days Canvas 242.132 13. Wielrennen: Vuelta En 192.782 14. Vranckx Canvas 187.141 15. Perfect Stranger VTM 179.886 16. The Karate Kid Q2 178.866 17. Amazing Hotels, Life Beyond The Lobby En 159.683 18. Wielrennen: Vuelta Canvas 147.014 19. Atletiek: Triatlon Wuustwezel En 139.256 20. Het Journaal Laat En 129.785

Zondag 20 augustus 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 669.532 2. Sportweekend En 603.377 3. Groenten uit Balen En 501.906 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 501.628 5. Tegen de Sterren Op VTM 452.836 6. Planeet Kuifje En 442.391 7. Goldeneye VTM 394.805 8. Het Journaal 13.00 uur En 314.805 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 313.172 10. Wielrennen: Ronde van Spanje En 301.461 11. Sports Late Night VIER 297.981 12. Rick Stein s Long Weekends En 280.156 13. In Italie En 265.572 14. Sur Les Routes d Ushuaia En 236.476 15. Rijker dan je Denkt? VTM 229.824 16. Het Journaal Laat En 224.948 17. Murder, She Wrote VTM 175.431 18. Criminal Minds, Beyond Borders VIER 144.989 19. The Perfectionists En 144.836 20. Criminal Minds VIER 133.760

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)