Kijkcijfers: 1.473.132 Vlamingen zagen Gilbert winnen

De Vlamingen leefden gisteren massaal mee met De Ronde van Vlaanderen, niet alleen langs het parcours maar ook samen voor de televisie. Met gemiddeld 1.095.333 kijkers (86,6% marktaandeel) hoort deze editie tot de vijf best bekeken edities van de voorbije 20 jaar.

Om 17.08 uur zag een piek van 1.473.132 Vlamingen (89,4%) Philippe Gilbert zijn onwaarschijnlijke solotocht tot een goed einde brengen. In totaal keken er gisteren 1.834.000 Vlaamse kijkers minstens 10’ zonder zappen naar De Ronde van Vlaanderen op Eén. De ochtenduitzending had gisteren gemiddeld 457.394 (72,3%).

Michel Wuyts: 'We zagen gisteren een aantrekkelijke Ronde van Vlaanderen met een open karakter. Als je merkt dat de wedstrijd al openbreekt op de Muur van Geraardsbergen en dat de Belgen er het heft in handen nemen, dan hopen we collectief op meer. Zeker als Philippe Gilbert dan op 55 kilometer voor de langste solo in tientallen jaren vertrekt. De afgelopen dagen kenden we al een opbouw van spannende finales. Als die dan gewonnen worden door landgenoten dan gaan jong en oud daar maar wat graag voor gaan zitten.'

De kijkers zullen bovendien ook kunnen zien hoe deze memorabele wedstrijd achter de schermen werd beleefd. Na het succes van de speciale uitzending 'De Ronde 100' vorige zondag, zijn er opnieuw camera's ingezet om te registreren wat er achter en rond de wedstrijd leefde. Meer details over de uitzending volgen later. Naar 'De Ronde 100' keken gemiddeld 885.149 kijkers (38.5% marktaandeel, live +7 dagen uitgesteld).

Vrijdag werd al duidelijk dat de Vlaming intensief toeleefde naar de Ronde van Vlaanderen met de grote belangstelling voor 'Voor De Ronde', het geslaagde live slow tv-experiment op Canvas. Wielerjournalist Ruben Van Gucht verkende toen, met een grote groep wielerliefhebbers in z’n zog, het parcours van de Ronde.

De tocht leefde de hele dag op sociale media en tv: reacties stroomden de hele dag toe, op Twitter was #voorderonde doorheen heel de dag trending, op een bepaald moment zelfs wereldwijd trending. Zo'n 30.000 Vlamingen volgen de livestream op Canvas.be en Sporza.be. Veel kijkers stemden ook af op de uitzending van 'Voor de Ronde' op Canvas: 428.874 kijkers keken minstens 10 minuten onafgebroken, tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur was Canvas zelfs de drukst bekeken zender met het hoogste marktaandeel: gemiddeld 18,6% voor de hele uitzending.