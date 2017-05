Kijkcijfers: 14, 15, 16 en 17 april 2017

Je hebt er heel lang moeten op wachten, maar eindelijk zijn ze er: de kijkcijfers van 14 tot en met 17 april 2017. Door aanleveringsproblemen bij het CIM konden we ze je pas vandaag brengen.



Vrijdag 14 april 2017



1. Thuis En 1.157.063 2. Het Journaal 19.00 uur En 914.792 3. Iedereen Beroemd En 821.176 4. Endeavour En 630.906 5. Blokken En 630.846 6. The Voice Kids VTM 619.503 7. Familie VTM 541.422 8. Het Journaal 13.00 uur En 469.290 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 465.449 10. De Buurtpolitie VTM 421.777 11. Poldark En 333.460 12. Stadion VTM 298.061 13. Wat Als? VTM 297.429 14. Het Journaal Laat En 267.501 15. Sofie in de Keuken van VTM 244.116 16. Indiana Jones VIER 202.632 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 168.774 18. Neighbours En 159.799 19. The Bourne Identity Q2 148.164 20. Baanwielrennen: WK Hong Kong En 145.613

Zaterdag 15 april 2017



1. F.C. De Kampioenen En 717.408 2. Het Journaal 19.00 uur En 652.503 3. Comedy Toppers VTM 551.275 4. Copy Beest En 549.838 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 484.013 6. Iedereen Beroemd En 439.565 7. Het Journaal 13.00 uur En 381.183 8. Stadion VTM 358.044 9. PS I Love You En 332.017 10. The Smurfs 2 VTM 325.895 11. Het Goeie Leven En 257.780 12. The Level Canvas 248.278 13. Het Journaal Laat En 241.011 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 218.558 15. Iron Man II Q2 168.139 16. The Voice Kids VTM 165.637 17. Baanwielrennen: WK Hong Kong En 146.271 18. Message In A Bottle Vitaya 126.856 19. Vranckx Canvas 125.824 20. OZ The Great and Powerful VIER 122.591

Zondag 16 april 2017



1. De 3 Wijzen En 1.234.322 2. Het Journaal 19.00 uur En 968.077 3. Sportweekend En 899.217 4. Wielrennen: Amstel Gold Race En 835.807 5. Burgers Zoo En 829.203 6. Flikken Maastricht En 803.516 7. De Zonen van Van As VTM 496.040 8. Sporza En 475.717 9. Motorcross: GP Itali En 465.554 10. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 431.524 11. Great Continental Railway Journeys En 426.976 12. Het Journaal 13.00 uur En 417.542 13. Dagelijkse Kost En 410.580 14. Baanwielrennen: Hong Kong En 386.009 15. Het Journaal Laat En 359.619 16. Stadion VTM 326.693 17. Nanny McPhee VTM 264.154 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 229.887 19. Peking Express Q2 194.940 20. Lethal Weapon VIER 176.919

Maandag 17 april 2017

1. Thuis En 1.258.874 2. De Noodcentrale En 998.708 3. Iedereen Beroemd En 936.840 4. Liefde voor Muziek VTM 881.415 5. Het Journaal 19.00 uur En 831.602 6. Familie VTM 743.749 7. Blokken En 629.157 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 618.271 9. Topservice En 488.936 10. Echte Mensen: Nieuw Leven VTM 472.349 11. Van Gils & Gasten En 464.129 12. Het Journaal 13.00 uur En 463.688 13. De Buurtpolitie VTM 405.085 14. Jani Gaat... VIER 386.048 15. Het Journaal Laat En 290.394 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 283.990 17. Stadion VTM 259.984 18. De Leugendetector VIER 227.992 19. Terzake Canvas 179.895 20. Poirot En 164.843

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)