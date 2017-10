Kijkcijfers: 13, 14 en 15 oktober 2017

Het zonnige nazomerweer drukt (een beetje) een stempel op de kijkcijfers van het weekend. Al blijft Vlaanderen wel supporteren voor onze jongens in het veldrijden n voor... 'F.C. De Kampioenen'.



Vrijdag 13 oktober 2017



1. Thuis En 1.115.856 2. Het Journaal 19.00 uur En 865.861 3. The Voice van Vlaanderen VTM 863.790 4. Iedereen Beroemd En 817.757 5. Familie VTM 629.219 6. Blokken En 581.842 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 467.653 8. Unforgotten En 460.731 9. De Buurtpolitie VTM 393.982 10. Het Journaal 13.00 uur En 386.256 11. Versailles En 251.604 12. Sports Late Night VIER 249.955 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 180.750 14. The Bounty Hunter VTM 179.280 15. Het Journaal Laat En 170.991 16. #hetisingewikkeld VIER 146.670 17. Seal Team Night, Behind Enemy Lines Q2 143.026 18. Sturm der Liebe Vitaya 141.683 19. Terzake Canvas 132.621 20. De Afspraak Canvas 132.070

Zaterdag 14 oktober 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 771.310 2. F.C. De Kampioenen En 568.871 3. Weg Zijn Wij En 531.217 4. Iedereen Beroemd En 489.940 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 378.140 6. Salamander En 368.960 7. De 25 VTM 360.464 8. Expeditie Aarde En 299.462 9. The Other Woman VTM 289.685 10. Het Journaal 13.00 uur En 279.725 11. Veldrijden: Kruibeke VTM 278.600 12. Loch Ness Canvas 258.978 13. Sports Late Night VIER 238.956 14. Lone Survivor VIER 229.895 15. Het Journaal Laat En 227.979 16. Vranckx Canvas 224.991 17. Veldrijden: Kruibeke (dames) VTM 205.874 18. t Is Gebeurd VIER 153.456 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 150.934 20. The Voice van Vlaanderen VTM 147.155

Zondag 15 oktober 2017



1. Twee tot de Zesde Macht En 1.114.897 2. Tytgat Chocolat En 837.891 3. The Secret Life of the Zoo En 809.113 4. Sportweekend En 807.287 5. Het Journaal 19.00 uur En 748.445 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 390.897 7. Het Journaal 13.00 uur En 338.573 8. 2 Guns VTM 311.744 9. Dagelijkse Kost En 304.026 10. Great Continental Railway Journeys En 274.821 11. Kafka VTM 253.715 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 235.447 13. Sports Late Night VIER 227.534 14. Het Rivierdal van de Etel vanuit de Hemel En 220.165 15. De Zevende Dag En 206.155 16. Het Journaal Laat En 201.165 17. Veldrijden: Superprestige Zonhoven En 196.085 18. De Rechtbank VIER 189.833 19. Rijker dan je Denkt? VTM 187.378 20. Stadion VTM 187.147

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)