Kijkcijfers: 1.242.220 kijkers voor finale Eurovisiesongfestival

De afgelopen week was heel Vlaanderen in de ban van het Eurovisiesongfestival. Iedereen supporterde mee voor de Belgische Blanche, die zich tijdens de halve finale van dinsdag kon plaatsen voor de grote finale met haar City lights.

Zaterdag was dan eindelijk het moment waar iedereen op had gewacht: gemiddeld 1.242.220 kijkers genoten van het Eurovisiesongfestival op Eén, goed voor een marktaandeel van 60.7% (4+, live +0). Tijdens Blanches optreden steeg dat aantal nog naar 1.628.017 kijkers (marktaandeel van 67.8%). Bij de puntentelling bleef het erg spannend voor ons land: na de punten van de jury stond Blanche nog niet in de top vijf, maar België kreeg een smak punten van de internationale kijkers. Zo eindigde Blanche op een prachtige vierde plaats in deze 62ste editie van het Eurovisiesongfestival.

Ook de halve finale waarin Blanche optrad, kon rekenen op veel supporters. Gemiddeld 817.865 Vlamingen volgden deze halve finale dinsdag bij Eén, met een piek van 955.162 kijkers.

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Fantastisch om te merken hoe het Eurovisiesongfestival terug leeft, dat heel Vlaanderen en België extreem meeleven met dit grootse muziekfestival en Blanche. Zalig dat we met Eén hieraan kunnen bijdragen op antenne en online.'

Peter Van de Veire, presentator Eurovisiesongfestival op Eén: 'Wonderlijk om te zien dat iedereen achter Blanche stond deze week. Het bange vogeltje dat op een veel te groot podium toch een krachtige prestatie neerzette, heeft het hart van alle kijkers, luisteraars en surfers gestolen. De verbondenheid deed denken aan de betere wedstrijden van de Rode Duivels. Tegen de finale was het vogeltje uitgegroeid tot een magische nachtegaal en zorgde onze #DameBlanche voor een bijna historische televisie-avond. Op die manier is België drie jaar op rij niet uit de top tien geweest en is het Eurovisiesongfestival weer een zaak van staatsbelang geworden. Helemaal terecht. Het gaat tenslotte om de grootste muziekwedstrijd van de wereld. We weten bij VRT wat ons het komende jaar te doen staat.'