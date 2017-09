Kijkcijfers: 12 en 13 september 2017

Dinsdag 12 september 2017



1. Thuis En 1.169.739 2. Het Journaal 19.00 uur En 872.249 3. Iedereen Beroemd En 841.025 4. Familie VTM 703.133 5. Voetbal: Champions League Q2 621.939 6. Blokken En 613.071 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 584.252 8. The Wall VTM 516.100 9. De Rechtbank VIER 478.628 10. Het Journaal 13.00 uur En 425.223 11. De Buurtpolitie VTM 359.413 12. Vermassen VTM 358.538 13. Van Gils & Gasten En 347.101 14. De Club En 333.305 15. Bargoens En 298.845 16. Voetbal: Champions League Q2 254.592 17. Het Journaal Laat En 243.492 18. Niveau 4 VIER 241.809 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 234.147 20. Gert Late Night VIER 219.696

Woensdag 13 september 2017

1. Thuis En 1.207.064 2. Het Journaal 19.00 uur En 823.678 3. Iedereen Beroemd En 793.449 4. Voor Hetzelfde Geld En 727.335 5. Familie VTM 662.286 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 571.630 7. Blokken En 549.088 8. Van Gils & Gasten En 442.494 9. Helden van Hier: In de Lucht VTM 409.281 10. De Club En 406.205 11. Kafka VTM 397.743 12. De Buurtpolitie VTM 382.030 13. Voetbal: Champions League Q2 366.729 14. Het Journaal 13.00 uur En 351.109 15. Het Journaal Laat En 288.429 16. Radio Gaga Canvas 244.959 17. #hetisingewikkeld VIER 211.010 18. Bake Off Vlaanderen VIER 209.791 19. Gert Late Night VIER 203.961 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 201.020

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

