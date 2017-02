Kijkcijfers: 10, 11 en 12 februari 2017

Welke programma's hebben tv-kijkend Vlaanderen dit weekend bezig gehouden? Naar goede gewoonte zetten we op maandag 3 lijstjes online.

Vrijdag 10 februari 2017



1. Thuis En 1.241.410 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.088.775 3. Iedereen Beroemd En 1.017.777 4. Blokken En 773.152 5. Vera En 764.981 6. Familie VTM 722.724 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 656.816 8. De Buurtpolitie VTM 527.359 9. Het Journaal 13.00 uur En 421.477 10. Medici En 321.851 11. Oblivion VTM 296.390 12. Stadion VTM 238.868 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 238.271 14. Het Journaal Laat En 224.086 15. De Afspraak Canvas 198.745 16. Neighbours En 194.041 17. Johnny English Q2 190.690 18. Sturm Der Liebe Vitaya 164.118 19. Pirates of the Caribbean VIER 143.628 20. Terzake Canvas 134.184

Zaterdag 11 februari 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 877.069 2. F.C. De Kampioenen En 706.090 3. Comedy Toppers VTM 705.452 4. Britains Busiest Airport Heathrow En 589.591 5. Expeditie Aarde En 537.521 6. Iedereen Beroemd En 514.741 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 504.414 8. Stadion VTM 480.012 9. Het Journaal 13.00 uur En 470.245 10. Hysteria En 359.438 11. Het Journaal Laat En 324.429 12. Teenage Mutant Ninja Turtles VTM 273.351 13. Real Life Hulks Q2 269.273 14. Vranckx Canvas 261.504 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 257.162 16. Veldrijden Middelkerke En 243.983 17. Ennemi Public Canvas 229.461 18. Tennis - Fed Cup En 224.481 19. Ice Age 3 VTM 200.226 20. Tennis - Fed Cup Canvas 168.840

Zondag 12 februari 2017



1. Reizen Waes En 1.651.000 2. Beau Sejour En 1.205.289 3. Sydney Zoo En 1.160.611 4. Sportweekend En 948.442 5. Het Journaal 19.00 uur En 887.742 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 571.287 7. Het Journaal 13.00 uur En 557.260 8. Veldrijden Hulst VTM 525.540 9. Great Continental Railway Journeys En 505.300 10. Allemaal Chris VTM 365.751 11. Dagelijkse Kost En 363.145 12. De Zevende Dag En 311.670 13. The World Is Not Enough VTM 310.827 14. Blind Getrouwd VTM 289.269 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 286.293 16. Border Security VTM 266.353 17. Het Journaal Laat En 254.197 18. Stadion VTM 247.658 19. Bull VIER 228.378 20. Hotel Rmantiek VIER 211.545

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)