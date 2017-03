Ketnetters klussen tegen honger voor 12-12

Meer dan 1 miljoen kinderen in Zuid -Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria lijden honger. Ketnet steunt de actie hongersnood 12-12 met de mobiliserende actie 'klusjestegenhonger'.

Ketnet roept Ketnetters op om in de paasvakantie hun steentje bij te dragen aan de actie ten voordele van 12-12. Met hun ‘kluskaart’ kunnen kinderen 12 euro inzamelen door klusjes uit te voeren. De wrappers trekken er in de paasvakantie op uit om mee te gaan klussen met de Ketnetters.

Tijdens de paasvakantie zijn er in 'Karrewiet' reportages te zien over de actie klusjestegenhonger. In de tweede vakantieweek focust 'Karrewiet' tijdens een themaweek op het gebruik van technologie in Tanzania.

Maarten Janssen, netmanager Ketnet: 'Als Ketnet vinden we het belangrijk om duiding op kindermaat te geven over de problemen in de wereld, zoals hongersnood. Maar we willen ons ook engageren. Met de actie klusjestegenhonger geven we kinderen de ‘tools’ om er zelf iets aan te doen. Op een toegankelijke manier kunnen ze zelf hun steentje bijdragen. En dat op een heel positieve manier. Dat positieve proberen we bij Ketnet steeds te benadrukken. Daarom tonen we tijdens de tweede week van de Paasvakantie ook een andere kant van Afrika met een Karrewiet themaweek over technologie in Tanzania.'

Klusjestegenhonger

Tijdens de paasvakantie kunnen Ketnetters zich inzetten voor het goede doel door klusjes op te knappen voor hun ouders, familie, buren,… Via een kluskaart, die ze kunnen downloaden via ketnet.be, kunnen Ketnetters zich engageren om geld in te zamelen door bijvoorbeeld de afwas te doen, te tuinieren, ontbijt op bed te brengen,… Door zich te registreren op de website maken ze kans op een helpende hand van één van de wrappers. Om de actie ook online te laten leven kunnen de Ketnetters een foto tijdens het klussen delen via de foto-wall op Ketnet.be. Gedurende de hele paasvakantie zal er ook redactionele aandacht zijn voor de actie.

'Klusjestegenhonger', van maandag 2 april tot en met zondag 16 april.

Tanzania-reeks in 'Karrewiet'

Tijdens de paasvakantie laat 'Karrewiet' een andere kant van Afrika zien. In de week van 10 april laat Ketnet-wrapper Sander Gillis zien hoe technologie toegepast wordt in het dagelijkse leven in Tanzania. Van technologie in scholen, tot in de geneeskunde en in de landbouw. Deze reeks kwam tot stand in samenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

'Tanzania-reeks', van maandag 10 april tot en met vrijdag 15 april omstreeks 18.05 uur in 'Karrewiet' op Ketnet.