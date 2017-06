Ketnet start met opnames nieuwe fictiereeks 'Buck'

Afgelopen week is Ketnet gestart met de opnames van 'Buck', een reeks van de bedenkers van 'W817'. Buck is een comedy onder een regie van Douglas Bosswell met onder meer Ini Massez, Ina De Winne, Bram Spooren en Robbert Vervloet.

De reeks wordt uitgezonden in het najaar van 2018.

In dit 'coming of age' verhaal volgen we de onopvallende en onzekere Elias die worstelt met zijn leven als puber. Hij vindt afleiding in zijn computerspel waarin zijn digitale held commandant Buck hem nooit in de steek laat. Als hij speelt hoeft hij zich niks aan te trekken van zijn twee oudere zussen, Laura en Hanne, de bully Dylan, zijn alleenstaande moeder, de nieuwe school… de wereld. Op zijn kamer stoort niemand hem. Tot op een dag niemand minder dan Buck in levende lijve aan zijn bed staat.

Groene productie van Ketnet

Buck is een reeks met een E-mission. VRT wil meer dan ooit vooruitgang boeken in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Met deze fictiereeks wil VRT duurzaamheid expliciet op de kaart zetten. De productie levert inspanningen op het vlak van energie-, afval- en CO2-reductie, om deze reeks op een zo duurzaam mogelijke manier te produceren.

Buck is een coproductie van Ketnet met Zodiak en wordt uitgezonden op Ketnet in het najaar van 2018.