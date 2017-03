Ketnet lanceert leesapp 'Ketnet Dub'

Foto: Ketnet - VRT 2017

Naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand staat Ketnet deze maand in het teken van boeken en leesplezier. Er zijn heel wat redactionele initiatieven, maar kers op de taart is de gloednieuwe en gratis leesapp 'Ketnet Dub'.

In drie verschillende animatiefilmpjes - waarin de Ketnet-wrappers de hoofdrol spelen - kunnen kinderen een stem inspreken volgens het eigen leesniveau. Ketnet Dub stimuleert kinderen om luidop te lezen. Onderzoek wijst namelijk uit dat luidop lezen helpt om beter te lezen.

De app werd ontwikkeld door Famous Grey, in samenwerking met Iedereen Leest en is beschikbaar in de App-store (voor Apple en Android).



Ketnet Dub. Leuk luidop lezen

Maarten Janssen, netmanager Ketnet: 'Leren lezen is niet voor alle kinderen even leuk. Studies tonen aan dat luidop lezen een effectieve methodiek blijkt te zijn om beter te leren lezen. Ketnet wil kinderen stimuleren en inspireren en hen helpen bij verschillende aspecten in hun leven. Hen op een positieve manier helpen om nieuwe dingen te leren. Maar we willen kinderen ook verwonderen en fascineren. En vooral ontspanning bieden. Met Ketnet Dub denken we een app ontwikkeld te hebben waarmee we tegemoet komen aan dit alles. Ze worden zelf een ster in een animatiefilm en in tussentijd oefenen ze hun leesvaardigheden. Dat we de app kunnen lanceren samen met de mensen van Iedereen leest en tijdens de Jeugdboekenmaand, maakt het plaatje helemaal compleet.'

Ketnet Dub is een gratis app voor tablet. Kinderen kunnen de stem inspreken van één van de Ketnet-wrappers in drie verschillende animatiefilmpjes. Per animatiefilmpje is er de keuze tussen drie personages, elk volgens een ander leesniveau. Deze leesniveaus werden bepaald aan de hand van het AVI-systeem, dat ook in lagere scholen wordt gehanteerd.

In het driedelige avontuur 'Paniek in Hamsterdam' gaan de wrappers op zoek naar hun hamster 'Hoera', die uitgerekend op de verjaardag van Sarah verdwenen blijkt te zijn.

Jeugdboekenmaand op Ketnet

Ketnet heeft gedurende heel het jaar door aandacht voor boeken. Maar tijdens de Jeugdboekenmaand schakelt de kinderzender nog een versnelling hoger. Gedurende heel de maand maart is er volop aandacht voor boeken. Ketnet Dub is het grootste en meest vernieuwende project dat tijdens de maand maart gelanceerd wordt, maar daarnaast zijn er nog verschillende initiatieven.

Zaterdag 4 maart werd de aftrap gegeven en stond 'Ketnet Swipe' in het teken van lezen met de peter en meter van de Jeugdboekenmaand, Dimitri Leue en Karolien Debecker.

Daarnaast zien de Ketnetters Dimitri Leue als 'Boek King'. In vier filmpjes leest hij als de Boek King in een Elvis-Presley-kostuum voor aan nietsvermoedende kinderen op diverse locaties. Samen met de Boek King ontdekken toevallig passerende kinderen nieuwe boeken die iedereen wel eens wil lezen. En op het einde mogen ze zelf lezen.

De 'magische boekenkast' in de Ketnet-studio geeft toegang tot een magische boekenwereld. Wie de kast binnengaat, komt terecht in de wereld van een bepaald boek (bv. de Chocoladefabriek, een planeet uit De Kleine Prins, Zweinstein,...). De wrappers tonen elkaar en de Ketnetters op die manier hun favoriete boeken.

Jeugdboekenmaand

Jeugdboekenmaand, dat is een hele maand lang leesplezier voor iedereen tussen 3 en 15 jaar. Organisator Iedereen Leest koos dit jaar voor het thema 'M|V|X – je bent wie je bent' en wil het hebben over jongens, meisjes en gender, maar ook over identiteit, jezelf kunnen zijn en anders zijn aanvaarden. En dat allemaal in boeken. De hele maand lang leeft Jeugdboekenmaand in scholen, bibliotheken, culturele centra en boekhandels. Auteurs en illustratoren trekken het hele land door om lezingen te geven, er zijn honderden activiteiten en kinderen kunnen aan de slag met het online bibspel.