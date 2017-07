Ketnet lanceert 'Karrewiet'-app

'Karrewiet' brengt dagelijks nieuws voor, door en over kinderen. Met het belangrijkste nieuws van de dag, het weer, duiding bij het wereldnieuws en de leukste weetjes op kindermaat is 'Karrewiet' al 15 jaar een vaste waarde.

Met de gratis 'Karrewiet'-app wil Ketnet duiding op kindermaat bezorgen op de platformen waar kinderen aanwezig zijn, dus ook via de smartphone. Uit onderzoek van VRT en Gfk blijkt dat meer dan 54% van de 9 tot 12 jarigen gebruik maakt van een smartphone.

We bieden de actualiteit aan op de platformen die kinderen verkiezen en dit op een toegankelijke manier. Elke dag om 15.30 uur krijgen kinderen in de 'Karrewiet'-app een update van het nieuws van de dag en een weerbericht. Polls en quizjes zorgen voor interactie. Bij breaking news kan de Karrewiet-app ook een pushbericht sturen. Ketnet wil hier zeer voorzichtig mee omspringen maar wil kinderen ook bij breaking news de juiste informatie bezorgen. Zo zijn kinderen meteen op de hoogte wanneer er zich een belangrijk nieuwsfeit afspeelt.

Maarten Janssen, netmanager Ketnet: 'Ketnet wil kinderen een relevant open venster bieden op de wereld. Kinderen komen hoe dan ook in contact met de actualiteit. Met de 'Karrewiet'-app willen we hen hierbij begeleiden en hen de actualiteit op kindermaat bieden én dit op al de platformen waar zij aanwezig zijn. Uit onderzoek leren we dat kinderen gebruik maken van een smartphone, al dan niet van de ouders. Ketnet biedt met de Karrewiet-app een veilige omgeving waar kinderen op de hoogte kunnen blijven van het belangrijkste nieuws.'

Vanaf 1 september zal er ook een ochtendeditie van de app zijn. Net voor de kinderen naar school vertrekken om 8.00 uur. Samen met de middageditie van 15.30 uur is er dus 2 keer per dag een vaste afspraak met de 'Karrewiet'-app.

Karrewiet-app voor smartphone is beschikbaar voor IOS en Android.