Ketnet laat kinderen kennismaken met diverse beroepen en doorbreekt rolpatronen in 'Mijn Superheld'

Foto: Ketnet - © VRT 2017

In 'Mijn Superheld' laten Ketnetters ons kennismaken met de held van hun familie: iemand met een straf, tot de verbeelding sprekend beroep.

Een dag lang zie je de held bezig in zijn of haar beroep. Door deze docureality komt de Ketnetter eindelijk te weten hoe een dag van zijn moeder, oudere broer of favoriete tante er nu precies uitziet. Samen met Ketnet-wrapper Sander Gillis kijken ze in de bioscoop naar de film van de dag met hun held in de hoofdrol.

Een dag in het leven van enkele straffe madammen

In deze reeks volgt Ketnet ook enkele helden die rolpatronen doorbreken. Zo volgt 'Mijn Superheld' onder meer Veronique, een rallypilote. Zij is één van de weinige vrouwen in het Belgische circuit. Haar zoon Julian kijkt erg op naar zijn mama. Helikopterpilote Valerie is één van de twee vrouwelijke NH90-piloten in ons land. Haar nichtje krijgt voor één dag een inkijk in haar job. Verder nemen we nog een kijkje bij Carine, forensisch rechercheur bij de Federale Politie en DJ Lady S.

Een dag in het kielzog van Maarten Vangramberen

Renee, het nichtje van Maarten Vangramberen, mag ook een dagje haar nonkel volgen. Wat doet een sportjournalist nu juist? En wat gebeurt er allemaal achter de camera? Dat komt Renee allemaal te weten in 'Mijn Superheld'.

WEEK 1:

17/04: Paardenchirurg Hans Wilderjans en zoon Nik uit Moerbeke

18/04: Rallypilote Veronique Hosten en zoon Julian uit Kortrijk

19/04: Chocolatier Lieven Burie en dochter Louise uit Antwerpen

20/04: Stuntman en dochter Axelle uit Aalst

'Mijn Superheld', vanaf maandag 17 april, 6 weken lang, van maandag tot en met donderdag omstreeks 17.40 uur op Ketnet.