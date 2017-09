'Kafka': waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?

Ook in 2017 is Kafka nog altijd springlevend. Ambtenarij, regeltjes, kleine letters en grote bureaucratie. Gelukkig maar, want zo kan de Vlaming zich nog altijd heerlijk ergeren. En die ergernis goten de makers van onder andere 'Loslopend Wild & Gevogelte' in een gloednieuw satirisch programma met absurde, maar herkenbare situaties.

Kafka gaf alvast een contract zonder kleine lettertjes aan een uitgebreide topcast. Vraag dus liever niet 'Wie speelt er mee in 'Kafka'?', maar misschien beter 'Welke Vlaamse acteur speelt niet mee?', want de generiek staat vol bekende namen: Tiny Bertels, Tom Audenaert, Frank Focketyn, Lukas Bulteel, Stefaan Degand, Nico Sturm, Flor Decleir, Ilse De Koe, Goele Derick, Pieter Piron, Steve Geerts, Dirk Van Dijck, Gert Portael, Iris Van Cauwenbergh, Michael Vergauwen, Mathias Sercu, Günther Lesage, Tania Van Der Sande en Ingrid De Vos. En dat is alleen nog maar de vaste cast!

'Kafka' is heel herkenbare comedy, met situaties die mensen vooral laten lachen met wat hen in het dagelijkse leven ergert. Op kantoor, aan het loket, in de fitness, in het containerpark, op straat. Absurde regels, kleine lettertjes, lange wachttijden, ambtenarij, uniformen, verplichte nummers en stakingen, kortom: de kleine mens tegen de grote machine. En de overheid is trouwens lang niet de enige instelling waar het spook van Kafka door de lange gangen sluipt. Want probeer maar eens dat abonnement op de fitness snel en goedkoop op te zeggen! Zoals de verder totaal onbekende Javier Pascual Salcedo ooit moet gezegd hebben: 'Bureaucrazy is the art of making the possible impossible.'

'Kafka' is een productie van Hopman voor VTM.

Aflevering 1

In de eerste aflevering van 'Kafka' wordt gefocust op de verstikkende regelitis, het gebrek aan werkvreugde en de vergadercultuur in een overheidsbedrijf. Een werknemer zonder badge wordt halsstarrig de toegang tot het bedrijf geweigerd, een hongerige ambtenaar gaat heel ver om een chocoladewafel te bemachtigen en prioriteiten lijken zoek bij het eindeloos vergaderen.

Medewerkers van een containerpark lijken een wel streng inkombeleid te voeren, en bijten hun tanden stuk op de vraag of iets brandbaar afval is of hout. Want hout is toch ook brandbaar?

Verder zijn er de onhebbelijke gewoontes van een opschepperige militair, een geobsedeerde helpdeskmedewerkster en een koppel werkschuwe telefonistes. En een sollicitatie gaat niet helemaal volgens de regels wanneer blijkt dat er een weddenschap in het spel is.

Gastacteurs in deze aflevering zijn Ricko Otto, Jens Dendoncker, Bernadette Damman, Tristan Versteven en Bert Huysentruyt.

'Kafka', vanaf woensdag 6 september om 20.30 uur bij VTM.