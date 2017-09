Julie Van den Steen exclusief bij VRT

MNM-luisteraars kennen Julie Van den Steen als sidekick van Peter Van de Veire in de ochtendshow. Ook op tv heeft ze al een paar dingen gedaan. En de dat charmeerde de VRT-bazen zodanig dat de 25-jarige Oost-Vlaamse nu een exclusiviteitscontract kreeg aangeboden.

De komende jaren zal Julie Van den Steen exclusief voor de VRT blijven werken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Van den Steen blijft voorlopig radio maken bij MNM en naar verluidt heeft ook Eén wel toekomstplannen met haar. Ze deed al een en ander op Eén, zoals 'Typisch Mensen', aan de zijde van Freek Braeckman én ze had een rubriek in de (tijdelijke) talkshow 'Bart en Siska'. Haar echte presentatiedebuut beleefde ze dit voorjaar in de 'Iedereen Tegen Kanker'-show.

