Julia leeft nog en duikt vanavond plots weer op in 'Thuis'

Foto: Eén - © VRT 2016

Na maanden van onzekerheid over waar Julia (Myriam Bronzwaar) is en wat er met haar gebeurd is, kreeg de 'Thuis'-kijker vanavond meer duidelijkheid.

Julia verdween op 18 november 2016. Sindsdien is de politie met man en macht naar haar op zoek. Hoe langer het onderzoek loopt, hoe meer aanwijzingen er zijn naar een verdacht overlijden. Waldek is verdachte nummer één en wordt onmiddellijk aangehouden. Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen, ondanks de zware bewijslast tegen hem. En dan duiken er bewakingsbeelden op waarop Dieter Julia meent te herkennen.

Leeft Julia nog of is dit het zoveelste valse, dode spoor?

Dieter had gelijk. Tijdens een wandeling met Bob ziet Luc Julia ook. En niet veel later daagt Julia op bij Paulien. Ze krijgt van haar dochter niet direct het warme welkom dat ze had verwacht.

Al snel rijzen een aantal vragen. Zal Julia vertellen wat er gebeurd is en waar ze zolang geweest is?



