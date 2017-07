Jo Van Crombruggen Head of Marketing van Eleven Sports Belgium

Foto: Eleven Sports Belgium 2017

Eleven Sports Belgium versterkt het team met de aanwerving van Jo Van Crombruggen. Jo wordt als Head Of Marketing verantwoordelijk voor de marketingstrategie van het netwerk, de campagnes en partnerships.

Jo rapporteert aan de managing director voor België en Luxemburg, Anouk Mertens.

Jo was voorheen marketing director bij Medialaan (Kanaal2 nu Q2), SBS Belgium (Vier & Vijf) en Mediahuis (Jobat.be). Hij beschikt bovendien over een uitgebreide en relevante expertise in digital transformation die hij heeft opgedaan tijdens succesvolle projecten voor o.a. Telenet, Proximus en Colruyt.

'Jo brengt een ruim pakket media- en marketingervaring mee naar Eleven Sports. Die ervaring zal helpen bij de verdere groei van onze zenders en ons doelpubliek, ook digitaal', zegt Anouk Mertens. 'We zijn heel blij dat we hem in ons team kunnen verwelkomen.'