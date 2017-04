Jeroen Meus gaat met 'Dagelijkse Kost' de zomerse toer op

Foto: En - VRT 2015

Goed nieuws voor de fans van Jeroen Meus! Vlaanderens favoriete tv-kok kruidt in juli en augustus de zomer van En met 'Dagelijkse Zomerkost'. Jeroen verlaat zijn vertrouwde keuken in Leuven en gaat op locatie koken.

Hij trekt naar een drietal typisch Vlaamse trekpleisters, waar hij vakantiegangers en de plaatselijke bewoners ontmoet. Daarmee wordt 'Dagelijkse Zomerkost' een programma op het ritme van de zomer.

Met 'Dagelijkse Zomerkost' brengt Eén verandering in zijn programmaschema. Het reportagemagazine 'Iedereen Beroemd' neemt een vakantieonderbreking, net als andere vaste waarden zoals 'Thuis' en 'Blokken'. Een item van het zomermagazine '1000 Zonnen' keert in juli en augustus terug als apart miniprogramma: De stoel, een onvervalste zomerklassieker die Eén ook deze zomer zal uitzenden. De kijker mag zich dus weer elke (week)avond schrap zetten om op zoek te gaan naar de geheime plek waar de stoel nu weer opgesteld staat.