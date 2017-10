Jens Dendoncker gaat ver om boodschap over te brengen in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'

Hoe zeg je je vrouw dat ze te veel schoenen koopt? Hoe zeg je je puberzoon dat hij veilig moet vrijen? Hoe bedank je als 35-jarige je mama omdat ze elk weekend jouw was doet?

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' helpt een handje om die, soms moeilijke, boodschappen op een hoogst originele manier over te brengen. Comedian Jens Dendoncker verrast nietsvermoedende mensen en bezorgt hen een moment dat ze zich nog lang zullen herinneren.

Ruim uw kamer op! En stop met smakken!

'Ruim uw kamer op' is waarschijnlijk de meest uitgesproken zin van elke moeder met een puber onder haar dak. Vaak gevolgd door de gevleugelde woorden 'hoeveel keer moet ik dat nu nog zeggen?' Awel, nog één keer. Want in deze eerste aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' schakelt Jens de grove middelen in om die boodschap voor eens en voor altijd duidelijk te maken. Nog meer pedagogisch verantwoord materiaal krijgen we met de broers Colin en Oliver, die de onhebbelijke gewoonte hebben van te smakken tijdens het eten. Hun bioscoopervaring zal nooit meer dezelfde zijn.

Verder pakt Jens een fietsendief aan en bevrijdt hij Toon uit zijn eigen woning, want volgens zijn vrienden wordt de jongeman 'gegijzeld' door zijn nieuw lief.

Bejaarde 'smeerlapjes' Lisette en Josée willen dan weer merci zeggen aan vrijwilligster Sabine voor haar hulp in het woonzorgcentrum. Tijd voor een onorthodox dankwoordje van politieduo Jens en Janne. En een vrouw die braaf de kak van haar hond opkuist, krijgt erkenning van een bende zingende bikers.

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', vanaf maandag 9 oktober om 20.35 uur op VTM.