Jarige Plop danst samen met Baba Yega op remix Kabouterdans

Kabouter Plop zorgde, samen met de kabouters Kwebbel, Klus & Smal voor een verrassing van formaat tijdens de allereerste liveshow van Baba Yega met een hippe remix van de Kabouterdans.

Samen met de dansers van Baba Yega stond hij op het podium in Flanders Expo. Dit jaar bestaat Kabouter Plop exact 20 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd! Zo komt er een nieuw TV programma op VTMKZOOM, een nieuwe show, nieuwe boeken, en nog vele andere zaken.

Verrassing

Het was een verrassing van formaat deze ochtend toen tijdens de eerste live show van Baba Yega 'The Discovery' opeens Kabouter Plop en zijn vrienden opdoken. Om het feestjaar goed in te zetten verschijnt er een gloednieuwe remix van de Kabouterdans in samenwerking met Baba Yega. Baba Yega toonde tijdens de show z’n eigen interpretatie van de intussen legendarische kabouterdans. Het aanwezige publiek kon deze verrassing alvast duidelijk smaken. Van deze remix wordt ook een clip gemaakt die op 16 juni gelanceerd wordt. Het is trouwens niet de eerste keer dat er een remix van de Kabouterdans gemaakt wordt. De oorspronkelijke Kabouterdans dateert van 1998 en in 2000 volgde een remix van Phil Wilde.

20 jaar

Dit jaar mag Kabouter Plop maar liefst 20 kaarsjes uitblazen! Op 27 augustus 1997 zond VTM de allereerste aflevering uit. Heel snel werd de reeks, en de bijhorende muts met de gekende belletjes, razend populair. Dit najaar staan er dan ook tal van activiteiten op het programma om deze verjaardag te vieren.

Nieuwe show

Om 20 jaar Plop te vieren pakt Studio 100 bovendien vanaf 27 januari t/m 18 mei 2018 uit met een gloednieuwe show boordevol verrassingen, leuke grappen en natuurlijk alle kabouterhits van de afgelopen 20 jaar.

Tickets zijn vanaf nu beschikbaar via studio100.com.