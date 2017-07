Ingeborg mental coach VRT-journalisten

Foto: VTM - © VMMa 2005

Ingeborg wordt binnenkort door de VRT ingeschakeld als mental coach op de nieuwsdienst. Het is de bedoeling dat ze met de schermgezichten van de nieuwsdienst aan de slag gaat om hen te leren rustiger over te komen.

De VRT heeft een heel pakket aan opleidingen voor medewerkers. Zo zijn er cursussen voor leidinggevenden en ook technische trainingen. Als mental coach vindt de VRT Ingeborg erg geschikt. Zij is heel goed in het doorgronden van persoonlijkheden én ze heeft tv-ervaring. Dat is de geknipte combinatie, zo klinkt het bij de openbare omroep.

Ingeborg werd bekend als zangeres van 'Door de Wind' op het Eurovisiesongfestival van 1989 en later presenteerde ze onder meer de tv-programma's 'Blind Date' en 'Schuif Af' bij VTM.

Bron: Het Nieuwsblad