Ingeborg, Gers Pardoel en Kristel Verbeke in jury 'Steracteur Sterartiest'

Foto: Eén - © VRT 2017

Groot nieuws vanochtend: Peter Van de Veire, die 'Steracteur Sterartiest' samen met Danira Boukhriss zal presenteren, had als eerste het toptrio van de jury van het Eén-programma bij zich in de MNM-studio: Ingeborg, Gers Pardoel en Kristel Verbeke.

Drie professionals met elk bakken ervaring in de muziek- en showbizzwereld. Elk hebben ze al hun eigen succesvolle parcours afgelegd en kijken ze vanuit die ervaring naar wat de steracteurs zoal te bieden hebben.

Peter Van de Veire ontving Ingeborg, Gers en Kristel vanochtend bij MNM. Ook Danira was erbij. Samen vroegen ze aan het toptrio hoe ze uitkijken naar de nieuwe reeks.

Ingeborg, Gers en Kristel weten heel goed wat het is om een sterartiest te zijn, en zijn perfect geplaatst om te oordelen wie van de steracteurs in staat is om door te groeien tot een echte sterartiest. Doorheen de liveshows delen ze hun deskundige advies met het publiek en de kijkers. Maar: ze hebben niet het laatste woord. Want de kijker beslist via sms welke steracteurs doorgaan naar de volgende aflevering, en steunt zo ook diens goede doel. Wel kan de jury elke week een vrijstelling geven aan een kandidaat en zo voorkomen dat die op het einde van de liveshow op de pijnbank terecht komt, en mogelijk dus afvalt.

Ingeborg: 'Ik vind het een voorrecht om elke week getuige te mogen zijn van deze sterrenregen.'

Ingeborg werd een sterartiest toen ze in 1989 naar het Eurovisiesongfestival in Zwitserland trok met de onverwoestbare Vlaamse klassieker Door de wind. Vlak daarna begon ook haar televisiecarrière, want op VTM presenteerde ze jarenlang de populaire datingshow 'Blind Date' en 'All You Need Is Love'. Ingeborg is wellicht het meest bekend door het kinderprogramma 'Schuif Af', dat ze maar liefst 14 jaar presenteerde.

Na die woelige televisieperiode was ze vooral op zoek naar zichzelf, en startte ze in 2007 De evolutie op: een succesvol centrum voor yoga, meditatie en zelfontwikkeling. Intussen coacht ze vanuit al die opgebouwde ervaring en expertise ook de VRT-nieuwsdienst. Bij 'Van Gils & Gasten' maakte ze begin dit jaar indruk door haar onvoorwaardelijke en enthousiaste steun voor Laura Tesoro tijdens het Eurovisiesongfestival. Ook de laatste weken is ze niet uit de media weg te branden en heeft ze met haar song Gratitude zelfs een heuse hype gecreëerd die niemand onberoerd laat.

Gers Pardoel: 'Ik vind het vooral belangrijk dat de acteurs plezier beleven aan hun optreden. Als ze er zelf van genieten, dan wordt het vanzelf een pak beter.'

Gers Pardoel was al een sterartiest in Nederland, en heeft intussen ook Vlaanderen helemaal veroverd. In 2009 bracht hij samen met The opposites de single Broodje bakpao uit, wat meteen een grote hit werd in Vlaanderen en Nederland. In 2011 bewees hij dat hij het ook alleen kan, en werd Ik neem je mee een superhit: het werd zelfs de grootste Nederlandstalige hit ooit in de Nederlandse Top 40. Daarna volgden nog succesnummers als Bagagedrager, Zo bijzonder en Louise.

Gers schrijft ook nummers voor andere artiesten en werkte zo al samen met Guus Meeuwis, Doe maar en Boef. Gers was eerder dit jaar ook te zien in het VTM-programma 'Liefde voor Muziek' waar onder andere Natalia, Bart Peeters en Clouseau nummers van hem brachten.

Kristel Verbeke 'Uit mijn eigen ervaring weet ik dat het moeilijkste als artiest zijn niet is om juist te zingen, perfect te dansen, of op het juiste moment recht in de camera te kijken. Het moeilijkste is om de boodschap en de energie die je voelt bij een nummer over te brengen... Als je dat lukt, zal het publiek je op handen dragen, en dat is volgens mij het doel van een artiest.'

Kristel Verbeke weet wellicht nog het best wat het is om voor een jury te staan en in een jury te zetelen. In 1999 nam ze samen met K3 deel aan de preselecties van het Eurovisiesongfestival met het nummer Heyah mama. Marcel Vanthilt zat toen in de jury en kraakte hen helemaal af, maar het betekende wel het begin van het meest succesvolle Vlaamse meidentrio ooit.

Zestien jaar lang domineerde K3 de hitlijsten, tot ze in 2015 samen beslisten om de fakkel door te geven aan drie nieuwe zangeressen in de populaire TV-show 'K3 zoekt K3'. Kristel zetelde toen zelf in de jury om samen met haar collega’s te beslissen wie hen kon opvolgen. Daarna was Kristel nog een tijdje manager van de nieuwe K3, en intussen presenteert ze ook het TV-programma 'Generatie K' op Ketnet.