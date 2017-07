Hoofdstuk VTM afgesloten voor Francesca Vanthielen

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2014

Fans van Francesca Vanthielen treuren. Want de bekende presentatrice en VTM-pionier is in alle stilte gestopt met haar werk voor de commerciŽle zender.

Ze doet haar verhaal deze week in het weekblad Story. Na 26 jaar is de samenwerking tussen Vanthielen en VTM stopgezet. Volgens Francesca kreeg ze geen programma's meer aangeboden die pasten bij haar interesses en persoonlijkheid. Zelf heeft ze vooral goede herinneringen aan 'Sterren op de Dansvloer' en 'Vind Mijn Familie'. Maar beide programma's zijn niet meer op de zender te zien en het ziet er neit naar uit dat ze nog zullen terugkeren.

Of Francesca Vanthielen hiermee definitief uit de media vertrekt, valt nog af te wachten. Ze heeft sowieso haar handen vol met haar engagementen voor G1000 en Unia.

Bron: Story-eigen bericht