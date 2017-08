'#hetisingewikkeld': nieuwe tragikomische fictie over familie, liefde en nieuwe gezinsvormen

Foto: VIER - © SBS Belgium 2017

Lien (An Miller) en Peter (Ben Segers) hebben het allemaal: een goede job, twee prachtige kinderen, toffe vrienden, een mooi huis en een kat. Maar de liefde is uitgedoofd, hun seksleven dood en de midlifecrisis klopt op de deur.

Lien beslist om uit elkaar te gaan, maar zij en Peter krijgen het niet over hun hart om de kinderen wekelijks heen en weer te verhuizen. Daarom besluiten ze in hetzelfde huis te blijven wonen. Week om week slaapt de één in de kelder en de ander boven met de kinderen in huis. Omdat ze het gevoel heeft dat ze té veel gemist heeft in haar leven, begint Lien al snel aan een inhaalbeweging, inclusief flirten en te veel drank. Peter daarentegen worstelt met een joekel van een identiteitscrisis…

'#hetisingewikkeld' is een productie van Fobic Films, het productiehuis van Geoffrey Enthoven en Mariano Van Hoof dat eerder al Hasta La Vista, Voor wat, hoort wat en Auwch maakte. Lenny Van Wesemael regisseerde #hetisingewikkeld.

Lenny toonde reeds in haar kortfilms 'Dans Met Mij', 'Dansen Met Travolta' en 'L’Origine Du Monde' aan dat films soms nood hebben aan een vrouwelijke touch. In september 2015 mocht haar eerste langspeler 'Café Derby' het filmfestival van Oostende openen.

'#hetisingewikkeld', vanaf woensdag 30 augustus om 21.45 uur op VIER.

