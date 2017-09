'Het Lichaam van Coppens' bestaat nu ook als boek

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

In het VTM-programma 'Het Lichaam van Coppens' verleggen Stef en Mathias hun grenzen in de naam van de wetenschap. Zowat 700.000 kijkers ontdekken elke donderdagavond leerrijke en spectaculaire proeven die de broers met hun eigen lichaam uittesten.

Staf en Mathias zochten de 100 leukste, interessantste en strafste vragen uit vijf seizoenen van 'Het Lichaam van Coppens' bijeen en geven alle antwoorden in een bijna 300 pagina’s dik boek dat vanaf vrijdag 29 september in de winkel ligt.

Kan je een glas breken met je stem? Hoe overleef je een lawine? Werken verkooptechnieken? Kan je varen in een bootje van papier? Het zijn maar enkele van de 100 vragen die door Staf en Mathias beantwoord worden in het boeiende en grappige boek van 'Het Lichaam van Coppens'! Bovendien bevat het boek ook een pak extra weetjes die niet aan bod kwamen in de tv-afleveringen.

Wil je zelf testen of een mens over eieren kan lopen of hoe je de perfecte bliktelefoon maakt? Ook dat kan, want het boek bevat de nodige praktische informatie voor wie thuis zelf enkele proeven wil uitvoeren.

Dankzij het leuke én educatieve boek van 'Het Lichaam van Coppens' leren jong en oud op een speelse manier iets bij over wetenschap en het menselijk lichaam!