Het Eurovisiesongfestival bij VRT: Iedereen supportert voor Blanche!

Foto VRT

Op dinsdag 9, donderdag 11 en zaterdag 13 mei zendt En de 62ste editie van het Eurovisiesongfestival uit. VRT supportert samen met heel Belgi mee voor onze kandidate Blanche. Zij treedt op in de eerste halve finale met haar betoverende nummer City lights. Peter Van de Veire verzorgt dit jaar het commentaar vanuit Kiev in Oekrane, waar het festival plaatsvindt.

Komende week staat de VRT in het teken van het Eurovisiesongfestival. Kijkers, luisteraars en surfers kunnen op allerlei manieren mee genieten van het muziekfestival en op verschillende VRT-kanalen extra duiding of een blik achter de schermen vinden. Zo kunnen kijkers terecht op Eén voor de live uitzendingen van het Eurovisiesongfestival. 'Van Gils & het songfestival' zorgt voor een voorbeschouwing. 'Het journaal' brengt telkens een verslag vanuit Kiev. Online gaat de beleving nog verder en kunnen surfers via de online kanalen van Eén op de voet volgen hoe het in Kiev gaat.



De kleinste fans van het Eurovisiesongfestival kunnen terecht bij Ketnet, waar 'Ketnet swipe' op 13 mei helemaal aan het Eurovisiesongfestival gewijd is. Canvas focust zich in 'Terzake' op de plek waar het Eurovisiesongfestival plaatsvindt, met een verslag over Oekraïne. Ook de radiozenders besteden graag aandacht aan het populaire muziekfestival. In de ochtendshow op MNM is Peter Van de Veire live te horen vanuit Kiev met updates over Blanche en weetjes achter de schermen. Radio 2 geeft op de avond van de eerste halve finale regelmatig updates. En ook Studio Brussel besteedt aandacht aan het festival.



Ontdek hieronder alles over hoe je het Eurovisiesongfestival kan beleven bij VRT.



62ste editie van het Eurovisiesongfestival

De 62ste editie van het Eurovisiesongfestival gaat door in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Dit jaar verdedigt de Waalse kandidate Blanche onze Belgische eer op het Eurovisiesongfestival. Zij treedt op in de eerste halve finale op dinsdag 9 mei, als vijfde kandidate. 42 landen nemen dit jaar deel. Peter Van de Veire verzorgt voor Eén de commentaar bij alle optredens vanuit Kiev.



'Van Gils & het songfestival' op Eén

Op dinsdag 9, donderdag 11 en zaterdag 13 mei verandert 'Van Gils & gasten' in 'Van Gils & het songfestival' om de kijkers op te warmen voor het Eurovisiesongfestival. Na de succesvolle editie van vorig jaar - die gemiddeld 792.242 kijkers had en voor de voorbeschouwing op de finaleavond zelfs 1.114.814 kijkers (+4, Live+7) - ontvangt gastheer Lieven Van Gils in de talkshow weer tal van gasten om vooruit te blikken op het muziekfestival.



Lieven Van Gils schat samen met zijn gasten de kansen van Blanche in en bespreekt de andere kandidaten. Op dinsdag 9 mei ontvangt hij Laura Tesoro, die vorig jaar deelnam en op een zeer mooie tiende plaats eindigde. Ook Christophe Deborsu, die sinds de zege van Sandra Kim in 1986 in de ban is van het Eurovisiesongfestival, komt langs. Hij zit ook op de finaleavond bij Lieven. Op donderdag 11 mei komt de Nederlandse comedian Jan-Jaap Van der Wal de concurrentie van Nederland in de tweede halve finale toelichten. Ook van de partij dan is Micha Marah, die dit jaar haar 45ste jubileum als artieste viert en in 1979 deelnam aan het Eurovisiesongfestival met Hey nana.



Online bij Eén

Net als vorig jaar valt er online heel wat te beleven rond het Eurovisiesongfestival. Via de online kanalen van Eén kunnen kijkers en surfers het festival op de voet volgen. Surfers kunnen er binnenkort hun eigen scoreblad printen, meedoen aan de grote Songfestival-quiz en tips vinden voor de perfecte Eurovisiesongfestival-avond. Eén geeft via een.be ook prijzen weg, gaat live op Facebook met de kandidaten en Peter krijgt elke dag van een BV een opdracht in Kiev - het resultaat daarvan is online te zien. Hou dus zeker Facebook Instagram en Twitter in de gaten.



Verslag op Canvas

Canvas concentreert zich in 'Terzake' op de plek waar het Eurovisiesongfestival dit jaar plaatsvindt: in Oekraïne. Voor 'Terzake' brengt Jan Balliauw op dinsdag 9 mei een verslag vanuit Odessa, waar precies drie jaar geleden zware rellen plaatsvonden tussen pro-Russische en nationalistische Oekraïners. Daarbij kwamen meer dan 40 mensen om. Hoe is de verstandhouding tussen beide kampen nu, aan de vooravond van het Eurovisiesongfestival?



Ook online valt er iets rond het muziekfestival te beleven bij Canvas: In het digitale 'Culture club' magazine laat Marc Erkens op vrijdag 5 mei zijn muzikale licht schijnen over enkele Eurovisiesongfestival-klassiekers.



Bij MNM in de Ochtendshow

In de ochtendshow van MNM is Peter uiteraard ook te horen. Julie Van den Steen presenteert de ochtendshow vanuit Brussel en steekt natuurlijk af en toe door naar Peter in Kiev. Hij geeft leuke weetjes achter de schermen, leert Kiev kennen - en Kiev hem - en loopt in het kielzog van Blanche.



Nu Peter in Kiev zit, laat Julie zich van maandag tot en met donderdag bijstaan door een bekende Vlaming. Onder andere Danira Boukhriss, Kobe Ilsen en Sven De Leijer komen mee radio maken. Op vrijdag viert MNM mee de Dag van de verpleegkunde: daarom trekt Julie die ochtend naar de spoeddienst van het UZ Antwerpen. Ook daar komt Peter even aan de bel trekken.



Radio 2

Ook Radio 2 laat het bekende muziekfestival niet zomaar voorbij gaan. De avond van de eerste halve finale, waar Blanche in meedoet, bezorgen Caren Meynen en Vanessa Vanhove hun luisteraars in De volgelingen van 19 tot 23 uur regelmatig updates over hoe het er in Kiev aan toe gaat. Ze beginnen met een voorbeschouwing en tussen 21 en 23 uur zenden ze nummers uit die de afgelopen 20 jaar op het Eurovisiesongfestival te horen waren. Bij het optreden van Blanche keren Caren en Vanessa live naar Kiev om haar optreden te volgen. Ook de uitslag van de avond geven ze live mee en nadien verzamelen ze enkele reacties van kijkers en luisteraars. Als Blanche kan doorstoten naar de finale, zendt Radio 2 de volledige finaleavond live uit.

Radio 1



Radio 1 blikte gisteren al vooruit op het komende muziekfestival: in de uitzending van Culture club op Radio 1 praatte Sofie Lemaire afgelopen woensdagavond met Ellen Deckwitz over de literaire en journalistieke kwaliteiten van Eurovisiesongfestival-liedjes. Deckwitz is een Nederlandse dichteres, schrijfster en columniste. Ze schrijft onder meer voor NRC Next, NRC Handelsblad en De Morgen. Maar ook voor Story.nl, een journalistiek-literaire site over het Eurovisiesongfestival.



Ketnet

Ketnet swipe op zaterdag 13 mei staat helemaal in het teken van het Eurovisiesongfestival. In de wrap van Ketnet wordt volgende week ook regelmatig aandacht besteed aan het muziekfestival.



Lees ook: